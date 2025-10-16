高盛直指「這家公司」已不只是組裝廠了 大升目標價至400元

高盛證券指出，鴻海（2317）基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、摺疊手機趨勢崛起，使該公司已逐步成為AI與高階電子產品製造的核心供應商。看好長期成長動能，高盛建議「買進」鴻海，並大升目標價至400元，居外資圈最高。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱直指，鴻海正進入一段快速的獲利成長期，主要是由AI伺服器業務帶動。目前鴻海機櫃級AI伺服器出貨量正快速放量，平均銷售單價（ASP）也因產品升級而提升。

由於AI伺服器的成本結構與傳統伺服器不同，雖因GPU成本高昂而使毛利率較低，但因ASP帶動營收規模擴大，且若營業費用維持穩定，就能展現強勁的營運槓桿，因而帶動營業利益率更高。

而鴻海龐大的AI伺服器業務，除改善營業利益率持續走揚外，也帶動淨利年增率明顯上升，並讓鴻海逐步脫離成長飽和的智慧手機市場，轉向高成長的資料中心市場，這種業務結構的轉變，將推動市場對鴻海估值的重新評價。

另一方面，蘋果將於2026年推出摺疊式iPhone，將帶來新的「外觀變革」，對鴻海的組裝與供應鏈角色是另一個成長契機。

張博凱特別表示，鴻海上一次本益比創歷史高點是在2017年，當時正值iPhone 推出全螢幕設計，同樣是一波形態革新。因此這次蘋果摺疊機的登場，預期將可能重演估值提升的情境。

此外，張博凱認為，AI伺服器與電動車的全球市場規模，都是iPhone的二倍，特別是鴻海在AI伺服器領域，依賴高技術門檻與客戶高黏著度，市占率提升潛力最大，使AI伺服器與電動車將取代iPhone成為中長期主要的成長引擎。

事實上，鴻海的策略能長期穩定取得訂單，張博凱原因有三：一、全球化生產布局：分散地緣政治風險與關稅的不確定性；二、垂直整合：提升效率；三、全球大型生產基地：讓客戶取得更好的地域分散優勢。

由於看好鴻海已不只是組裝廠，未來更有獲利結構改善具可持續性、市場在上升周期中願意給予較高估值、即便AI產業資本支出波動但鴻海仍具成長韌性、在iPhone供應鏈中持續保持領導地位等四大優勢。

因此張博凱除建議「買進」鴻海外，更將目標價由263元大升至400元，升幅高達52%，居外資圈最高，因而激勵16日股價開高收高，終場大漲16.5元、收223元，漲幅達8%。