台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，漲幅1.36%，成交量達5,465億元，櫃買指數收263.5點，漲幅1.14%，台積電（2330）收1,485元，上漲20元。

台積電法說會前再創新高，第3季營收約9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股稅後純益（EPS）為新台幣17.44元。

盤面上類股以電器電纜、其他、油電燃氣、電機機械、塑膠、電子、半導體等較為強勢，另外資訊、橡膠、金融、數位雲端、電子通路、營建等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華新（1605）、華東（8110）、瀚宇博（5469）、創見（2451）、宇瞻（8271）、景碩（3189）、京元電子（2449）、高力（8996）、鴻海（2317）、晶豪科（3006）、日月光投控（3711）、宜鼎（5289）、聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）、中光電（5371）等。

而量大弱勢的則有，富世達（6805）、健策（3653）、良維（6290）、智邦（2345）、台半（5425）、AES-KY（6781）、穎崴（6515）、漢唐（2404）、光聖（6442）、國泰金（2882）、台新新光金等（2887）。

統一投顧表示，貝森特表示川習將於本月底在南韓會面、鮑爾暗示10月底可能再次降息並且縮表已近尾聲、日本黨魁高市早苗推動新政策、蘋果推M5晶片新品搶市、主計處預測台灣今年經濟成長率4.45%、艾司摩爾財報報喜、台積電今日法說，眾利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟美國政府關門進入第三週、川普揚言停買大陸食用油，仍干擾投資人情緒，預期指數高檔震盪且波動加大。

操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。