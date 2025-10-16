快訊

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，漲幅1.36%，成交量達5,465億元，櫃買指數收263.5點，漲幅1.14%，台積電（2330）收1,485元，上漲20元。

台積電法說會前再創新高，第3季營收約9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股稅後純益（EPS）為新台幣17.44元。

盤面上類股以電器電纜、其他、油電燃氣、電機機械、塑膠、電子、半導體等較為強勢，另外資訊、橡膠、金融、數位雲端、電子通路、營建等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華新（1605）、華東（8110）、瀚宇博（5469）、創見（2451）、宇瞻（8271）、景碩（3189）、京元電子（2449）、高力（8996）、鴻海（2317）、晶豪科（3006）、日月光投控（3711）、宜鼎（5289）、聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）、中光電（5371）等。

而量大弱勢的則有，富世達（6805）、健策（3653）、良維（6290）、智邦（2345）、台半（5425）、AES-KY（6781）、穎崴（6515）、漢唐（2404）、光聖（6442）、國泰金（2882）、台新新光金等（2887）。

統一投顧表示，貝森特表示川習將於本月底在南韓會面、鮑爾暗示10月底可能再次降息並且縮表已近尾聲、日本黨魁高市早苗推動新政策、蘋果推M5晶片新品搶市、主計處預測台灣今年經濟成長率4.45%、艾司摩爾財報報喜、台積電今日法說，眾利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟美國政府關門進入第三週、川普揚言停買大陸食用油，仍干擾投資人情緒，預期指數高檔震盪且波動加大。

操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

高市當選日相機率升高 與維新會代表會面 組成新執政聯盟有譜

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

好讀周報／日本將有女首相？自民黨新任總裁高市早苗 打5份工念完大學

鈊象非科技業...但平均年薪還贏過台積！專家點「毛利率9成」：長線分批布局

近年高薪榜長期由電子與半導體霸榜，但手遊商鈊象以非主管平均年薪勝過台積電脫穎而出。 深入基本面可見，公司以本土長青IP與多元娛樂城產品為底，疊加「海外授權」的近零成本模式，推升毛利率至約九成後段、營業利益率創高。 匯損短期擾動下，稅前淨利率季節性走弱，但EPS在股本膨脹後仍恢復年增，月營收續創高且外銷占比逾八成。綜合薪酬競爭力與獲利體質，鈊象具備長期配置價值，關鍵觀察落在授權動能延續與匯率風險管理...

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。 這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。 包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。 美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，…

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

