快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,每股盈餘為新台幣 17.44元(折合美國存託憑證每單位為 2.92 美元)。與去年同期相較,2025 年第三季營收增加了 30.3%,稅後純益增加了 39.1%,每股盈餘則增加了 39.0%。與前一季相較,2025 年第三季營收增加了 6.0%,稅後純益增加了 13.6%。以上財務數字皆為合併財務報表數字,且係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。若以美元計算,2025 年第三季營收為 331.0 億,較去年同期增加了 40.8%,較前一季增加了 10.1%。

2025 年第三季毛利率為 59.5%,營業利益率為 50.6%,稅後純益率則為 45.7%。3 奈米製程出貨佔台積公司 2025 年第三季晶圓銷售金額的 23%,5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 37%;7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 14%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的 74%。

營收 台積電

延伸閱讀

台積電財報／第3季優預期EPS達17.44元 雙率好到破表毛利率衝上59.5%

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

台股買盤卡位收復27,000 台積衝新天價…帶動大盤大漲

相關新聞

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，...

鈊象非科技業...但平均年薪還贏過台積！專家點「毛利率9成」：長線分批布局

近年高薪榜長期由電子與半導體霸榜，但手遊商鈊象以非主管平均年薪勝過台積電脫穎而出。 深入基本面可見，公司以本土長青IP與多元娛樂城產品為底，疊加「海外授權」的近零成本模式，推升毛利率至約九成後段、營業利益率創高。 匯損短期擾動下，稅前淨利率季節性走弱，但EPS在股本膨脹後仍恢復年增，月營收續創高且外銷占比逾八成。綜合薪酬競爭力與獲利體質，鈊象具備長期配置價值，關鍵觀察落在授權動能延續與匯率風險管理...

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。 這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。 包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。 美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，…

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。