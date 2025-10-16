台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%
台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,每股盈餘為新台幣 17.44元(折合美國存託憑證每單位為 2.92 美元)。與去年同期相較,2025 年第三季營收增加了 30.3%,稅後純益增加了 39.1%,每股盈餘則增加了 39.0%。與前一季相較,2025 年第三季營收增加了 6.0%,稅後純益增加了 13.6%。以上財務數字皆為合併財務報表數字,且係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。若以美元計算,2025 年第三季營收為 331.0 億,較去年同期增加了 40.8%,較前一季增加了 10.1%。
2025 年第三季毛利率為 59.5%,營業利益率為 50.6%,稅後純益率則為 45.7%。3 奈米製程出貨佔台積公司 2025 年第三季晶圓銷售金額的 23%,5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 37%;7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 14%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的 74%。
