台積電財報／第3季優預期EPS達17.44元 雙率好到破表毛利率衝上59.5%
台積電（2330）16日公布2025年第三季財務報告，合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股稅後純益（EPS）為新台幣17.44元（折合美國存託憑證每單位為2.92美元）。優於市場預估16元以上水準。雙率也同步優於公司先前預估。
與去年同期相較，2025年第三季營收增加了30.3%，稅後純益增加了39.1%，每股盈餘則增加了39.0%。與前一季相較，2025年第三季營收增加了6.0%，稅後純益增加了13.6%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。
若以美元計算，2025年第三季營收為331.0億，較去年同期增加了40.8%，較前一季增加了10.1%。
2025年第三季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。
3奈米製程出貨佔台積公司2025年第三季晶圓銷售金額的23%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。
