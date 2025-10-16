AI 給電力！重電一族領漲傳產股 華城重返600元

台股16日盤中再創高，其中，電機機械類股指數漲幅一度超過2%，並改寫今年3月來的新高。受惠續接「星際之門」計畫變壓器訂單，華城（1519）盤中漲幅超過3%，士電（1503）、中興電（1513）等也呈漲勢。東元（1504）盤中漲幅超過3%；高力（8996）則持續有AI題材利多加持，一度漲破5%。

華城股價今日盤中漲逾4%，成交量也逾3,600張，價格更一度飆破600元。華城今年6月表示，去年年底獲包含「星際之門」計畫所需變壓器在內的百億元訂單，總經理許逸德更在15日表示，已拿下第2期變壓器訂單，市場也傳出，訂單已看到2028下半年，利多消息拉升今日股價。華城9月營收18.9億元，年增7.17%；前九月合併營收新台幣163.2億元，年增25.2%。

東元盤中漲幅也超過3%，成交量更爆五萬張。該公司15日公告兩則重訊，包含核准以每股48.5元，增資子公司安達康科技，增資總額約3億元，交易數量628萬927股，加碼投資電力傳輸設備；此外，子公司東元科技（越南）決議，轉讓在越南平陽省東元科技工業園區的14.2公頃土地使用權。

高力在盤中漲逾5%，成交量更超過13,000張，延續多日漲勢。AI資料中心伺服器散熱需求高漲，帶動高力9月合併營收年增逾六成，成長幅度寫多月新高。水冷散熱需求持續居高，市場看好相關產品出貨暢旺，對後市展望普遍樂觀，推升股價連日水漲船高。