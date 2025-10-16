台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，創下歷史新高。前三季EPS達46.75元，超越去年全年的45.25元。財經專家阮慕驊在臉書表示，「台積電你實在太厲害了，請受我一拜！」

台積電股價今收1,485元，上漲20元。阮慕驊觀察台積電歷次法說會後股價，認為「周五行情值得期待」。他整理過去10次法說會後股價表現，從2023年1月12日法說會隔日，台積電股價由486.5元漲到500元，漲幅達2.8%，確立了台積電股價長多的開始。

2023年4月20日法說會後，股價沒有太大變動，小跌了2元，從513元跌到511元。之後，第二季法說會在2023年7月20日舉行，股價大跌，從579元跌到560元，跌幅達到3.2%，第四季舉行的第三季法說會在10月19日舉行，隔日股價從546元漲到了556元，漲幅1.8%。

時至2024年，首季舉行的法說會在1月18日舉行，隔日股價大漲，從588元漲到626元，漲幅高達6.4%。這次大漲，確立了台積電2024年一路上漲，到年底收於1075元的大行情。

不過，2024年台積電第二季舉行的法說會後股價就大跌一跤。4月18日法說會過後，股價從804元跌到了750元，跌幅高達6.7%。之後2024年第三季舉行的法說會，會後股價同樣表現不佳，從7月18日的1005跌到了970元，跌幅也達到了3.5%。

2024年第四季舉行的第三季法說會，台積電股價由法說當天的1035元，隔日收盤1085元，漲幅達4.8%。但此後，台積電股價一直在1000元到1100元的區間盤整，直到2025年第一季舉行的法說會後股價才突破高點。

阮慕驊分析，台積電2024年全年股價上漲超過八成，2025年第一季法說會在1月16日，隔日股價由1105元漲至1120元，僅小漲15元，漲幅1%多，之後就在高檔震盪，直到4月9日跌至780元。第二季法說會雖繳出亮眼成績單，但在關稅壓力之下，股價並無太好的表現，由847元漲至850元。

阮慕驊指出，今年台積電股價就是緩緩的上升，全年漲幅超過三成，仍打敗大盤。從780元低點起算，漲幅達86%。不少網友也紛紛留言表示，「又要井噴了」、「拉貨效應」、「好威，受一拜+1」、「之前法說是看壞匯率，但匯率又回彈了，加上營收好，獲利持續增強」。

台積電法說會股價走勢圖

台積電法說會後股價變化（2023–2025）

日期 季別 法說會前股價 隔日股價 漲跌幅 2023/01/13 Q1 486.5 500 +2.8% 2023/04/21 Q2 513 511 -0.4% 2023/07/21 Q3 579 560 -3.2% 2023/10/20 Q4 546 556 +1.8% 2024/01/19 Q1 588 626 +6.4% 2024/04/19 Q2 804 750 -6.7% 2024/07/19 Q3 1005 970 -3.5% 2024/10/18 Q4 1035 1085 +4.8% 2025/01/17 Q1 1105 1120 +1.4% 2025/04/18 Q2 847 850 +0.4%

聯合新聞網製表