AI 巨頭強強聯手 台鏈搶占商機 法人：這幾家組裝廠皆有望受惠
AI巨頭搶佔商機，近期強強聯手消息不斷，甲骨文（Oracle）於14日宣布與AMD擴大合作，法人指出，觀察到鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）與廣達（2382）皆有機會承接訂單，預期鴻海將會成為Oracle機櫃的主要組裝夥伴，市佔率預期超過五成；而在電源廠部分，光寶科（2301）將成為GB300 PSU的主要供應廠商之一，市佔率同樣超過5成。
自明年第3季起於其雲端基礎設施 (OCI)部署多達50,000顆AMD最新的 Instinct MI450 GPU，並建置採用Helios液冷伺服器機架系統的AI超級集群，計畫在2027年及其後持續擴大合作。這是MI450首度導入公有雲，未來客戶可以直接透過租用方式取得其算力資源。
截至2026財年第1季，Oracle 剩餘履約義務達 4,550 億美元，預計後續將加速建置 GPU 以滿足未來龐大的合約需求。另外，法人也預期，Oracle 有機會上調長期財務目標，並提供雲端業務的獲利預期及資本支出資金來源等更多細節。
此外，甲骨文也宣布擴大其國防生態系成員，納入包括 Duality 在內的多家初創及成長型企業。該計劃最初於 2025 年 6 月成立，目標透過加速 AI 與網路創新，以提升美國及盟國政府的國防能力，並提供專屬資源、專家指導與優惠定價，支持合作夥伴快速開發 與部署先進國防解決方案。
