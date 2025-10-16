台積電再衝天價1,490！午後法說會登場

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

2025-10-16 09:54