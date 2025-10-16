台積電再衝天價1,490！午後法說會登場

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
晶圓代工台積電（2330）16日午盤再衝歷史新高，最高觸及1,490元、改寫天價。聯合報系資料照
晶圓代工台積電（2330）16日午盤再衝歷史新高，最高觸及1,490元、改寫天價。聯合報系資料照

晶圓代工台積電（2330）16日午盤再衝歷史新高，最高觸及1,490元、改寫天價，帶動權值氣氛升溫。市場目光緊盯下午第3季法說會，預期將釋出AI/HPC訂單動能、先進封裝產能與2奈米量產時程等關鍵訊息，成為多頭續航的試金石。

Apple今晨突襲發布搭載M5晶片的MacBook Pro、iPad Pro以及Vision Pro，新一代自研處理器與機種換代將帶動供應鏈拉貨節奏。市場解讀，台積電受惠高階製程代工，先進封裝業者、ABF 載板供應商，以及組裝與關鍵零組件台廠有望迎來一波零組件排程與備貨放量，成為本季到明年上半年的供應鏈亮點。

午後法說焦點鎖定第3季財報與毛利率軌跡、本季展望與全年資本支出，CoWoS/SoIC 等先進封裝擴產進度與稼動率、2奈米量產與客戶導入節點，以及海外基地（美、日、歐）時程與成本結構更新，同時關注匯率變動對毛利的拉扯與 AI 相關長約能見度。

台積電 奈米 晶圓代工

