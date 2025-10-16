快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

台股「 股后」候選人！高盛點讚這檔伺服器供應鏈、目標價上看5,400元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
緯穎科技董事長洪麗寗。記者林澔一／攝影
緯穎科技董事長洪麗寗。記者林澔一／攝影

緯穎（6669）獲得外資點讚，近日股價持續走高，16日盤中最高更一度達3,945元。其中高盛，重申緯穎的「買進」評級，並將其目標價從5,000元大幅上調至5,400元。

高盛於報告中指出，看好緯穎 ASIC AI伺服器業務擴張前景 ，主因ASIC AI伺服器日益普及，將能滿足不斷增長的運算需求 。此外，領先的美國雲服務提供商（CSP）預計在2026年和2027年將其資本支出分別增加23%和15%，緯穎作為供應商可望直接受惠。

緯穎及其母公司緯創參與於聖荷西舉行的2025年OCP高峰會 。緯穎在會中展示其在 AI 伺服器、散熱解決方案及電源管理上的領先地位 。展出的重點包括全套 AI 伺服器機櫃、冷板、冷卻液及CDU等冷卻產品，以及符合最新ORV3標準設計的 Double-Wide Rack解決方案。

高盛維持緯穎2025年的每股盈餘（EPS）預測不變，但因上調營收假設，而將 2026年和2027年的EPS分別上調2%和3% 。其中每股純益（EPS）分別為229.4元、260.5元。

緯穎9月營收863.2億元，月減10%、年增150%，主要受惠AWS Trainium 2出貨量優於預期。第4季AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到4萬櫃。

緯穎 伺服器

延伸閱讀

台股百花齊放…又又又創新高！直雲：鴻海炸裂、仍超看好台達電

台股主動式ETF 聚光

四利多支撐 台股行情向上

神達、緯穎 四檔有看頭

相關新聞

鈊象非科技業...但平均年薪還贏過台積！專家點「毛利率9成」：長線分批布局

近年高薪榜長期由電子與半導體霸榜，但手遊商鈊象以非主管平均年薪勝過台積電脫穎而出。 深入基本面可見，公司以本土長青IP與多元娛樂城產品為底，疊加「海外授權」的近零成本模式，推升毛利率至約九成後段、營業利益率創高。 匯損短期擾動下，稅前淨利率季節性走弱，但EPS在股本膨脹後仍恢復年增，月營收續創高且外銷占比逾八成。綜合薪酬競爭力與獲利體質，鈊象具備長期配置價值，關鍵觀察落在授權動能延續與匯率風險管理...

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。 這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。 包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。 美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

不少人都渴望有被動收入，那最好是被動收入能cover日常生活所需（可以讓自己躺平不需要工作的程度），於是他們就花了很多時間研究如何達成。 但有個部份很現實的是：你必須要先有足夠的本金，再去思考投資報酬的事，這樣會比較趨於務實。

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

台積電財報／第3季優預期EPS達17.44元 雙率好到破表毛利率衝上59.5%

台積電（2330）16日公布2025年第三季財務報告，合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。