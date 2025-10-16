台股「 股后」候選人！高盛點讚這檔伺服器供應鏈、目標價上看5,400元

緯穎（6669）獲得外資點讚，近日股價持續走高，16日盤中最高更一度達3,945元。其中高盛，重申緯穎的「買進」評級，並將其目標價從5,000元大幅上調至5,400元。

高盛於報告中指出，看好緯穎 ASIC AI伺服器業務擴張前景 ，主因ASIC AI伺服器日益普及，將能滿足不斷增長的運算需求 。此外，領先的美國雲服務提供商（CSP）預計在2026年和2027年將其資本支出分別增加23%和15%，緯穎作為供應商可望直接受惠。

緯穎及其母公司緯創參與於聖荷西舉行的2025年OCP高峰會 。緯穎在會中展示其在 AI 伺服器、散熱解決方案及電源管理上的領先地位 。展出的重點包括全套 AI 伺服器機櫃、冷板、冷卻液及CDU等冷卻產品，以及符合最新ORV3標準設計的 Double-Wide Rack解決方案。

高盛維持緯穎2025年的每股盈餘（EPS）預測不變，但因上調營收假設，而將 2026年和2027年的EPS分別上調2%和3% 。其中每股純益（EPS）分別為229.4元、260.5元。

緯穎9月營收863.2億元，月減10%、年增150%，主要受惠AWS Trainium 2出貨量優於預期。第4季AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到4萬櫃。