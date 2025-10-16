內有銅價撐腰、外有華邦電助攻！華新領電器電纜族群扮演傳產大前鋒

台積電16日下午法說，早盤股價飆1,490元新高華麗登場，激勵台股隨之創高。傳產類股不讓電子專美於前，由電器電纜族群打前鋒助陣，主帥華新（1605）除具備銅價上漲題材外，手握華邦電（2344）約99.5萬張、持股比重逾22%，在華邦電股價強勢攻高下，轉投資效應被市場視為潛在利多之一。

華新早盤挾逾12萬張大量強漲近9%、逼近30元關卡，順利收復10日線並叩關5日線，帶動華榮（1608）、榮星（1617）跟漲逾2.5%，大亞（1609）漲逾1.5%，合力拉抬電器電纜類指盤中大漲逾4%。

華新近年積極擴大全球版圖，除在歐洲與東南亞深耕不銹鋼事業、強化垂直整合效益外，也同步推進高階材料布局，鎖定高端應用市場。集團並與丹麥大廠NKT攜手合作，在高雄小港打造全台首座海底電纜生產基地，預計今年底完工並啟動試車，將與政府離岸風電推動進程無縫接軌，進一步鞏固台灣綠能供應鏈的自主與韌性。

產業面上，國際銅市供應持續緊俏。美國礦業巨頭自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）9月宣布，其位於印尼的大型銅礦因遭遇不可抗力因素而停產。分析師預估，此次事件的影響恐延續至明年9月，導致全球銅供應吃緊。受此帶動，國際銅價近期持續高檔盤整，也同步推升電器電纜等銅材相關類股表現。