外資調高鴻海目標價至400元！董座喊AI剛開始不會泡沫 鴻家軍股價歡騰
美系外資最新報告看好鴻海（2317）成功搭上AI趨勢列車， 加上折疊手機及全球布局，大幅調高目標價， 由263元拉高至400元，維持買進評等；董事長劉揚偉出席「臺灣週」並發表專講後更強調，AI剛開始，不會泡沫化， 同時透將參加輝達GTC大會，與黃仁勳會面，討論未來的合作案。
美系外資大幅看好上調目標價，劉揚偉更是釋出對AI的正面訊息，鴻海16日股價跳空以215元開高後走高，一度拉升至222.5元，一口氣收復5日線及月線， 盤中漲幅逾7%；鴻海大漲領軍， 鴻家軍也呼應表態，廣宇（2328）盤中漲幅逾5%，東捷（8064）上漲逾6%，鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、AMAX-KY（6933）等都是上漲表現。
美系外資認為，鴻海「全球生產佈局與垂直整合」策略正確， AI伺服器的營收規模已超過1,500億美元，看好鴻海搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，決定調高鴻海目標價，由原先263元大幅調高至400元，維持買進評等。
台灣首創國家級金融盛事「臺灣週」15日登場，鴻海董事長劉揚偉應邀出席並發表專題演講，他在會後受訪表示，AI不會泡沫化，仍在早期階段，發展潛力大；另外，劉揚偉也透露將參加輝達GTC大會，並與黃仁勳見面，討論未來的合作案。
