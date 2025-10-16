外資調高鴻海目標價至400元！董座喊AI剛開始不會泡沫 鴻家軍股價歡騰

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。路透社
鴻海。路透社

美系外資最新報告看好鴻海（2317）成功搭上AI趨勢列車， 加上折疊手機及全球布局，大幅調高目標價， 由263元拉高至400元，維持買進評等；董事長劉揚偉出席「臺灣週」並發表專講後更強調，AI剛開始，不會泡沫化， 同時透將參加輝達GTC大會，與黃仁勳會面，討論未來的合作案。

美系外資大幅看好上調目標價，劉揚偉更是釋出對AI的正面訊息，鴻海16日股價跳空以215元開高後走高，一度拉升至222.5元，一口氣收復5日線及月線， 盤中漲幅逾7%；鴻海大漲領軍， 鴻家軍也呼應表態，廣宇（2328）盤中漲幅逾5%，東捷（8064）上漲逾6%，鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、AMAX-KY（6933）等都是上漲表現。

美系外資認為，鴻海「全球生產佈局與垂直整合」策略正確， AI伺服器的營收規模已超過1,500億美元，看好鴻海搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，決定調高鴻海目標價，由原先263元大幅調高至400元，維持買進評等。

台灣首創國家級金融盛事「臺灣週」15日登場，鴻海董事長劉揚偉應邀出席並發表專題演講，他在會後受訪表示，AI不會泡沫化，仍在早期階段，發展潛力大；另外，劉揚偉也透露將參加輝達GTC大會，並與黃仁勳見面，討論未來的合作案。

鴻海 AI 劉揚偉

鈊象非科技業...但平均年薪還贏過台積！專家點「毛利率9成」：長線分批布局

近年高薪榜長期由電子與半導體霸榜，但手遊商鈊象以非主管平均年薪勝過台積電脫穎而出。 深入基本面可見，公司以本土長青IP與多元娛樂城產品為底，疊加「海外授權」的近零成本模式，推升毛利率至約九成後段、營業利益率創高。 匯損短期擾動下，稅前淨利率季節性走弱，但EPS在股本膨脹後仍恢復年增，月營收續創高且外銷占比逾八成。綜合薪酬競爭力與獲利體質，鈊象具備長期配置價值，關鍵觀察落在授權動能延續與匯率風險管理...

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。 這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。 包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。 美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

不少人都渴望有被動收入，那最好是被動收入能cover日常生活所需（可以讓自己躺平不需要工作的程度），於是他們就花了很多時間研究如何達成。 但有個部份很現實的是：你必須要先有足夠的本金，再去思考投資報酬的事，這樣會比較趨於務實。

內有銅價撐腰、外有華邦電助攻！華新領電器電纜族群扮演傳產大前鋒

台積電16日下午法說，早盤股價飆1,490元新高華麗登場，激勵台股隨之創高。傳產類股不讓電子專美於前，由電器電纜族群打前...

