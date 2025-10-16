聽新聞
GB300 開始出貨 鴻海領頭上攻
GB300逐漸放量，將帶動台股供應鏈營收持續成長。法人看好GB300第4季出貨量將會進入衝刺期，強勁成長動能將會延續到明年，而鴻海（2317）做為主力代工廠，將會是最大受惠者，因此16日股價也是獨領風騷，開盤便跳空開高，緊接著一路上攻，暫報221元，上漲14.5元，漲幅7.02%。
法人指出，鴻海9月營收及第3季營收皆優於公司預期，主要是GB200出貨及iPhone 17 新機上市帶動營收成長，GB200出貨量估計季增150-200%，成長幅度十分驚人。而iPhone 17的部分，根據UBS的調查，交貨期正在逐步降低，顯示供應鏈出貨狀況越發穩定。而GB300的部分，除了出貨速度持續增溫外，公司也喜迎新客戶的訂單，同時法人認為明年VR系列將有望再下一城，擴增客戶群。
對於未來五年的發展，法人指出，鴻海做為領導廠商，將會是Stargate 與 Apple Intelligence 的 AI 資料中心需求的主要受惠者，再加上與東元（1504）交換持股後，借助其機電整合技術，鴻海將再度進化，從L10、L11機櫃組裝供應商轉為L11-plus整合商。
而昨日的台灣週論壇上，劉揚偉董事長也表示，「我認為AI發展才剛剛開始，目前才剛從ANI（狹義人工智慧）走向AGI（通用人工智慧），未來將會持續邁向ASI（超級人工智慧）以及Physical AI。」字裡行間無不透露對於AI市場成長的高度期待。
FB留言