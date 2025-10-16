不只南亞科、華邦電！記憶體族群掀漲停潮 法人喊產業超級循環啟動

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
繼國內多家記憶體大廠紛紛釋出記憶體供需緊俏訊息後，美系大行也發表最新投資報告，指出記憶體產業正經歷超級循環（Super Cycle），且到2027年達高峰循環，加上美光昨夜股價彈升2.61%，記憶體族群16日火力全開。

其中，南亞科（2408）開盤10分鐘內即攻上漲停，華邦電（2344）緊追亮燈，創見（2451）、群聯（8299）、商丞（8277）、品安（8088）、宜鼎（5289）等也紛紛觸及漲停；此外，力積電（6770）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）、力旺（3529）等也聯袂勁揚，整體泛記憶體股呈現量價俱揚榮景。

法人指出，全球三大記憶體原廠美光、三星與海力士等持續採取策略性減產，使市場供給趨緊，DDR4現貨價已罕見地超越DDR5，出現價格倒掛現象。這反映出第二季以來模組廠積極回補庫存的力道強勁，第三季隨著新品驗證陸續完成，合約價有望跟進補漲。法人進一步指出，近期原廠停止報價、EOL（產品壽命終止）時程延後，第四季現貨價再創高點的機率大增，預期DDR4的價格倒掛態勢可望延續至明年下半年。

南亞科總經理李培瑛日前在法說會指出，近期客戶長單需求明顯升溫，DDR4供需缺口「有點大」，第三季平均單價（ASP）季增約40%後，第四季價格仍維持上揚，毛利率與獲利同步看俏。他並強調，「明年也會是很不錯的一年」。

法人表示，南亞科一向相對保守穩健，此次罕見釋出明確樂觀展望，顯示記憶體市況復甦動能強勁，也進一步強化市場對「這波記憶體反彈勢在必行」的信心。

此外，集邦科技報告指出，AI推理應用推升海量數據存儲需求，導致傳統硬碟（HDD）供應面臨缺口。因此，NAND Flash業者正加速技術轉向超大容量Nearline SSD生產，群聯、威剛（3260）等公司將受惠於此一產業趨勢。

