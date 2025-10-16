快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

台積電再創新天價 法人估第3季 EPS 逾16元第4季續衝

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）將於16日召開法說會，盤後公布財報，今日早盤股價再創新天價來到1,490元，上漲25元，市值跨過38.5兆元。台積電尚未公布財報數字，法人估第3季每股稅後純益（EPS）逾16元，高標甚至逼近兩個股本，同時第4季展望也可望續衝新高。

台積電法說會前重要夥伴重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發布2025年第3季財報，展望優於先前預期且2026年轉樂觀，讓外界認為台積電今日法說會也可望釋出更正向展望。

艾司摩爾第3季銷售淨額（net sales）為75億歐元，淨收入為（net income）21億歐元，毛利率(gross margin)為51.6%，第3季度訂單金額為54億歐元，其中36億歐元為EUV訂單。ASML同時公布2025年第4季指引，預估銷售淨額約92至98億歐元之間，毛利率預估約51%至53%。此外，ASML預計2025年的銷售淨額與2024年相比將成長15%，毛利率約為52%，而2026年的總銷售淨額預期不會低於2025年。

在市場方面，艾司摩爾預告，持續看到圍繞AI投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進DRAM晶片的客戶。另一方面，預期中國大陸客戶需求將下降，因此2026年在中國大陸的總銷售淨額，將較2024年與2025年明顯減少。

此外，研究機構TrendForce預測，已有晶圓廠受惠於AI帶動的相關power需求，2026年客戶展望強勁，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管實際漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。即便上述非產業整體性調漲，但顯示半導體供應鏈暫時脫離庫存修正週期，成熟製程殺價競爭態勢有所趨緩。

TrendForce指出，雖然2025年下半年晶圓代工產能利用率未如市場先前擔心出現修正，但關稅政策懸而未決，總體經濟不確定性持續存在，而消費性產品缺乏創新應用、換機周期延長等因素，或將成為2026年市場隱憂，半導體供應鏈能否維持相對穩定的態勢，仍待觀察。

台積電 法說會

延伸閱讀

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

台股買盤卡位收復27,000 台積衝新天價…帶動大盤大漲

ASML報喜 台積法說好兆頭…市場看好權王2奈米產能加速擴建

相關新聞

鈊象非科技業...但平均年薪還贏過台積！專家點「毛利率9成」：長線分批布局

近年高薪榜長期由電子與半導體霸榜，但手遊商鈊象以非主管平均年薪勝過台積電脫穎而出。 深入基本面可見，公司以本土長青IP與多元娛樂城產品為底，疊加「海外授權」的近零成本模式，推升毛利率至約九成後段、營業利益率創高。 匯損短期擾動下，稅前淨利率季節性走弱，但EPS在股本膨脹後仍恢復年增，月營收續創高且外銷占比逾八成。綜合薪酬競爭力與獲利體質，鈊象具備長期配置價值，關鍵觀察落在授權動能延續與匯率風險管理...

存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。 這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。 包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。 美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

不少人都渴望有被動收入，那最好是被動收入能cover日常生活所需（可以讓自己躺平不需要工作的程度），於是他們就花了很多時間研究如何達成。 但有個部份很現實的是：你必須要先有足夠的本金，再去思考投資報酬的事，這樣會比較趨於務實。

台積電再創新天價 法人估第3季 EPS 逾16元第4季續衝

台積電（2330）將於16z83jig 日召開法說會，盤後公布財報，今日早盤股價再創新天價來到1,490元，上漲25元，市值跨過38....

壓寶法說會行情 台積電早盤再飆上1,475元天價、市值衝38.25兆

台積電（2330）法說會將在16日收盤後登場，台積電ADR周三大漲3%，收304.71美元，較台北交易溢價27.1% ，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。