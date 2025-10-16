台積電再創新天價 法人估第3季 EPS 逾16元第4季續衝

台積電（2330）將於16日召開法說會，盤後公布財報，今日早盤股價再創新天價來到1,490元，上漲25元，市值跨過38.5兆元。台積電尚未公布財報數字，法人估第3季每股稅後純益（EPS）逾16元，高標甚至逼近兩個股本，同時第4季展望也可望續衝新高。

台積電法說會前重要夥伴重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發布2025年第3季財報，展望優於先前預期且2026年轉樂觀，讓外界認為台積電今日法說會也可望釋出更正向展望。

艾司摩爾第3季銷售淨額（net sales）為75億歐元，淨收入為（net income）21億歐元，毛利率(gross margin)為51.6%，第3季度訂單金額為54億歐元，其中36億歐元為EUV訂單。ASML同時公布2025年第4季指引，預估銷售淨額約92至98億歐元之間，毛利率預估約51%至53%。此外，ASML預計2025年的銷售淨額與2024年相比將成長15%，毛利率約為52%，而2026年的總銷售淨額預期不會低於2025年。

在市場方面，艾司摩爾預告，持續看到圍繞AI投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進DRAM晶片的客戶。另一方面，預期中國大陸客戶需求將下降，因此2026年在中國大陸的總銷售淨額，將較2024年與2025年明顯減少。

此外，研究機構TrendForce預測，已有晶圓廠受惠於AI帶動的相關power需求，2026年客戶展望強勁，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管實際漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。即便上述非產業整體性調漲，但顯示半導體供應鏈暫時脫離庫存修正週期，成熟製程殺價競爭態勢有所趨緩。

TrendForce指出，雖然2025年下半年晶圓代工產能利用率未如市場先前擔心出現修正，但關稅政策懸而未決，總體經濟不確定性持續存在，而消費性產品缺乏創新應用、換機周期延長等因素，或將成為2026年市場隱憂，半導體供應鏈能否維持相對穩定的態勢，仍待觀察。