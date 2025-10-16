存股族小賺股息、大賠價差！專家：00940打亂高殖利率個股短線成投機股

快訊

近年存股族有不少賺了股息卻賠了價差。台股示意圖／聯合報系資料照
近年存股族有不少賺了股息卻賠了價差。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文時間10月3日。

【文．玩股特派員】

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。

這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。

配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租，同時房價狂跌。

比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。

而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些IC通路股，都是ETF選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股

瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。

甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有5.6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

對長期想靠股息過日子的存股族來說，這些股票無疑是很有吸引力的選擇。

可是，為什麼這些ETF最愛的明星股，今年卻跌得這麼慘？問題就出在高股息ETF最瘋的2023年第四季到2024年第一季，最後以前無古人的「00940之亂」告終，募集五天就湧進 1,752億元資金，創下台灣ETF歷史紀錄。

只要有機會被納入這些高股息ETF的股票，就出現一波資金追捧。有提前卡位吃豆腐的，不然就是ETF直接砸錢大買。

結果就是這些高殖利率股價短線衝太快，但只是資金搶進，企業獲利還沒跟上，市場就會修正回去。其實這些公司本身都不差，獲利模式穩定，長期配息有紀律。

ETF這波資金湧入，將原本平穩的存股，推擠成了短線劇烈的投機股。但同時也有很多好股，沒排上ETF成分股名單。

個體投資人真正需要著眼的問題，則是另外這些不會被ETF資金打亂籌碼、大起大落的好股票，要怎麼找出來？

舉個例子，順達就是典型代表。從2007年到2025年，十九年連續配息，平均殖利率高達6.4%，連2008金融海嘯最慘的時候，殖利率都有4.3%。可是它的成交量實在太低，2023年 1月之前日均量不到300張，冷門到ETF根本無法納入。

另一檔是新巨，它從2006到 2025 年，二十年連續配息，平均殖利率同樣是 6.4%。但是因為成交量太低，幾乎沒有人關注。

敦陽科更是驚人，2006到2025年二十年間，平均殖利率超過6.6%，公司獲利持續成長，股價和配息齊步上揚，卻因為流動性不達標，被ETF排除在外。

敦陽科也是我的冷門股持股之一，我從2023年買進後，23年就賺了兩成，24年賺十幾趴，到了25年之前又賺超過四成，最近有稍微跌下來一些，還原權息也有35%，最近很瘋狂的台積電才26%而已。

而且不只是今年績效贏過台積電，近五年績效一樣贏過台積電，台積電近五年還原權息是漲248%，敦陽科漲了278%。

所以如果你是追求高殖利率股票，卻追逐ETF的熱門成分股，不只容易錯過這些寶藏，熱門成分股往往隨著市場變化、受資金流動而波動。

山頂上永遠有人在吹風，即便是高殖利率股，但領了股息賠掉價差，投資路就會越走越辛苦。

下次聽到某檔股票殖利率多高，或是哪檔ETF重倉某檔個股，先別急著衝動追進，記得，山頂很冷。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：穩健存股族快瘋了，為什麼現在的高殖利率股比以前更容易賠了價差？

很多投資人買股票的首要條件，就是先確認能不能穩定配息：只要能固定領錢，持續累積，久了會變成一筆可觀的現金流，一點一滴接近財務自由。 這也就是為何「高殖利率股」會是投資人關注的標的。偏偏今年，高殖利率股卻讓許多這樣想的投資人落空了。 配息是有的，只是股價卻一路下跌，賺了股息卻賠了價差。這種感覺就像房東穩穩收租,同時房價狂跌。 比這更讓人心酸的是，就是整條街的房價都在漲，就你家在跌——如今大盤狂漲，高殖利率股卻低檔弱勢，就是這樣的心情。 而滿手高殖利率股的高股息 ETF 就更不用說——聯詠、瑞儀、新普，還有至上、大聯大、文曄這些 IC 通路股，都是 ETF 選股邏輯所偏好的配息穩定、高殖利率成分股。 瑞儀的平均殖利率約7%，新普大約6%，至上有7.5%，大聯大5.6%，文曄則是5.2%。甚至聯詠近十年平均殖利率6.58%，扣掉極端值，平均殖利率也還有 .6%，難怪一口氣被52檔 ETF納入。

