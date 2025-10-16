聽新聞
壓寶法說會行情 台積電早盤再飆上1,475元天價、市值衝38.25兆
台積電（2330）法說會將在16日收盤後登場，台積電ADR周三大漲3%，收304.71美元，較台北交易溢價27.1% ，再創歷史新高；台積電早盤也續創歷史新高價，股價一度衝達1,475元， 上漲10元，市值更是衝破38兆元達38.25兆元。
台積電收盤後將召開法說會，9月合併營收3,309.8億元，月減1.4%、年增31.4%，創歷年同期新高，表現優於法人預估；累計前3季合併營收2.76兆元，年增36.4%，改寫歷年同期新高；盤後法說會將公布第3季財報及第4季財測。
台積電在先前的法說會預估，第3季美元營收318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%，符合市場預估季增3%~7%區間，預估毛利率55.5~57.5%，較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。
台積電法說前，外資圈掀起目標價調升潮，先後約有6家外資出具報告，給予台積電目標價約在1,600元至1,800元不等；台積電周三ADR上漲，16日早盤以1,465元平盤開出，一度拉升至1,475元， 再創下歷史新高價， 市值也飆升至38.25兆元，股價衝上天價後則是呈現震盪，再壓回至平盤與1,470元間遊走。
