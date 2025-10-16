台積電開平走揚再刷新紀錄 台股早盤漲逾200點同步創高

台股16日開盤指數上漲61.61點，開盤指數為27,337.32點，在台積電創高拉抬下，持續走升逾200點超過27,520點續創新高。台積電（2330）開平盤價1,465元，旋即買盤進場拉高到1,475元再創新高。

群益投顧表示，指數重回3日線之上，化解持續修正壓力，惟短線量價結構不佳，美中貿易戰不確定因素影響，仍須提防波動可能。以盤面熱門標的為主，參考短期均線變化短打操作因應。

操作題材可留意：

1.輝達推動電力革命，電源供應器迎商機─輝達積極導入HDCV電力架構，根據合作大廠德儀指出，隨著AI伺服器機架功率在未來兩到三年內突破1MW，系統設計將從傳統48V/54V轉向800V直流，將帶來功率轉換與控制技術挑戰，可望為電源供應器與功率元件產業帶來龐大的升級商機。

2.美中海運戰開打，貨櫃散裝掀漲風─美自10月14日起對中營運船舶或中製船舶開徵「港口服務費」，中也回敬對美擁有、運營、建造或懸掛美旗船舶課徵「特別港務費」，由於大陸造船全球市占比重逾五成，全球海岬型船約七成、巴拿馬型約三成都以大陸為目的港，貨櫃、散裝運價都掀起漲風。

周三（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,253.31點，下跌17.15點、跌幅0.04%；S&P500指數上漲0.4%；那斯達克指數上漲0.66%；費半指數上漲2.99%。台積電ADR漲2.96%。

聯準會（Fed）主席鮑爾14日暗示，儘管通膨持續膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在10月底再次降息，同時暗示可能在未來幾個月停止縮減資產負債表。美股財報季開局良好，摩根士丹利、美國銀行獲利優於預期大漲逾4%，ASML財報也超出市場預期上漲2.7%，四大指數收盤漲多跌少。輝達小跌0.11%。美國財政部⻑貝森強調，川普準備月底在南韓與中國國家主席習近平會面。

三大法人周三集中市場合計賣超129.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超151億元，投信賣超10.3億元，自營商（自行買賣）買超31.1億元，自營商（避險）買超0.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,138口至363口，其中，外資淨空單減少5,773口至21,671口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,583口至4,095口。

選擇權未平倉量部分，10月大量區買權OI落在27,200點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在27,350點，月賣權最大OI落在25,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.27。VIX指數下降1.03至26.21。外資台指期買權淨金額2.84億元 ; 賣權淨金額0.71億元。整體選擇權籌碼面偏多。