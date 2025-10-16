10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：鮑爾沒給降息準話

10年期公債殖利率維持在4.0%以上

美國公債殖利率週三上升，但昨天晚上10年期公債殖利率一直在4.0%徘徊，但最終還是沒有向下跌破4.0%的關卡。10年期美債殖利率上升1個基點至4.034%。

這幾天投資人關注美中貿易戰的新進展。

包含，川普週二威脅對中國採取食用油禁運，作為對中國不購買美大豆的回應。還有，中國對韓國船舶公司的五家美國子公司實施新制裁等等，雙方仍在攻防中。

美國政府停擺已持續15天，造成經濟數據發布「黑洞」，連9月核心CPI數據也延後未能如期發布。

目前看起來比較可信的消息是：BLS（美國勞工統計局）預定於10月24日上午8:30（美東時間）正式公布9月份的CPI（消費者物價指數）。

這個安排是政府停擺期間的例外措施，主要是因為CPI對社會安全補貼等法律義務具有關鍵性。

另外補充，聯準會主席鮑爾週二表示，聯準會已接近結束縮減資產負債表的階段，但並未對利率的長期走向提出大概的方向。

鮑爾整體上延續了近期對經濟與利率的論述，強調決策官員仍擔憂勞動市場緊縮，並可能改變就業與通膨之間的風險平衡。

