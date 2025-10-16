投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

快訊

Lin's竹北房產筆記
本金若是太小，就算績效高獲利也不多。
不少人都渴望有被動收入，那最好是被動收入能cover日常生活所需（可以讓自己躺平不需要工作的程度），於是他們就花了很多時間研究如何達成。

但有個部份很現實的是：你必須要先有足夠的本金，再去思考投資報酬的事，這樣會比較趨於務實。

講白了，如果你本金只有20萬，就算讓你找到每年投報穩30%的標的，經過了一年，你的資產絕對數字也才增加20萬×30%=6萬元。但如果你的本金有個3000萬，即便只是投入很一般報酬僅5%的標的，一年150萬，換算一個月12.5萬，這筆錢拿來過生活應該是頗好利用。

所以，在講投資之前，務必先專注本業。如果你本業夠強，再加上適當的理財，那簡直是雙重引擎，能讓你快速累積資產；但如果你本業不夠強，每天想東想西、奢想一夕致富，結局很可能會遇到詐騙，騙光所有積蓄。

對了，如果你家裡有礦，每年爸媽能穩定給你244+244，那也是快速累積本金的方式。但如果你家裡沒礦，真的就只能從本業著手累積。

你可以不會投資，但你的本業一定要夠強。

