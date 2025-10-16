台股基本面穩健、AI 題材撐盤 2026仍有看頭

野村投信認為台股基本面依然穩健，AI產業展望持續強勁，第4季行情仍具期待。在輝達與OpenAI等美股科技股表現亮眼的帶動下，台股有望延續多頭格局，短期仍須關注美中談判進展及台積電法說會內容。操作上，投資人應避免因短期波動而產生非理性行為，可逢低單筆或定期定額分批布局具基本面支撐的績優股，台股基金則具備攻守兼備的特性，適合作為中長期投資配置。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋指出，近期AI產業的快速擴張雖推升市場熱度，也讓部分投資人開始擔憂是否出現泡沫跡象。自9月以來，AI基礎建設相關個股大漲，帶動美股屢創新高，行情起點可追溯至Oracle剩餘履約義務（RPO）暴增，事後證實主要來自OpenAI的資料中心建設訂單。這背後資金流動與OpenAI、Nvidia、AMD之間的策略合作密切相關，形成彼此投資、互相下單的「AI永動機」模式，引發市場對其可持續性的質疑。戎宜蘋認為，雖然疑慮合理，但忽略AI已在企業與消費端創造實質經濟價值，即使資本支出持續擴大，相關企業的自由現金流仍維持正值，財務結構並未惡化，顯示AI產業仍具長期成長潛力。

戎宜蘋指出，無論最終AI算力競爭由Nvidia或AMD勝出，其背後所仰賴的晶圓代工、ODM/OEM、散熱、電力、PCB與機櫃等關鍵供應鏈，幾乎都由台灣廠商主導。尤其在最核心的先進製程領域，台積電已成為唯一領先者，競爭對手如三星與英特爾仍在苦追之際，台積電已囊括幾乎所有AI大單，並提供從晶圓製造到CoWoS先進封裝的一條龍解決方案，成為高效能AI客戶的唯一選擇。戎宜蘋強調，差別只在於哪家公司受惠多寡，但無論AI戰局如何演變，台灣供應鏈都將是這波AI熱潮的最大贏家。

展望後市，戎宜蘋分析表示，雖然短期市場震盪加劇，但整體利多因素仍占上風，包括聯準會降息預期、美國AI資本支出加速，以及企業財報即將公布，皆有助於推升市場動能。在AI題材持續發酵下，台股今明兩年盈餘展望同步上修，2025年成長率由原估10%提升至11%，2026年則由11%上修至17%，顯示台灣科技產業正處於強勁上升週期，有望為股市提供中長期支撐。

戎宜蘋也提醒，漲多即是潛在利空，短線修正風險不容忽視，尤其融資餘額已回升至今年高點近半，顯示市場風險情緒升溫。建議投資人保持穩健心態，採取分批獲利了結或逢低布局策略，第4季可聚焦AI供應鏈族群、2奈米製程概念股及具高成長潛力的電子股，傳產方面則可關注軍工、航太與金融等政策受惠產業。