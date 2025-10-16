違約交割額 攀今年高點

臺灣證券交易所昨（15）日公布證券商申報投資人違約交割數據，不論「買進、賣出合計總金額」或「買進、賣出相抵後金額」，雙雙創下今年以來新高，分別為1.67億元與973萬元。

不過，並沒有出現個股達到鉅額違約交割須公布個股的情況，即同一標的證券當沖交易違約互抵淨額、加計非當沖交易違約買賣總額，合計達2,500萬元；今年以來上市公司僅昇貿（3305）、雷虎二檔個股曾在8月時達到違約交割須公布的門檻。

統一投顧董事長黎方國分析，以上市市值88.07兆元量體，對應違約交割買賣相加金額1.67億元其實並不大，且買賣金額相抵僅973萬，研判對市場影響不大。

法人研判，以台股T+2交割制度回推，昨日公布數據應為本周一（13日）發生的交易，主因國慶連假期間美中貿易摩擦升溫，使台股短線下跌，不少投資人大量進出所導致。