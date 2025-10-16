四利多支撐 台股行情向上

儘管國際政經局勢多空交織，在台積電（2330）強勁帶領下，台股昨（15）日大展反攻氣勢。法人分析，台股有四大層面利多支撐，有助後市持續創高走揚。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，台股四大利多分別為：一、基本面與題材面：今日將聚焦台積電法說會，台積電9月營收優異，基本面紮實，加上美國科技股進入財報季，美股企業表現普遍不俗，將助推行情向上。

二、資金與籌碼面：聯準會10月降息預期為資金面注入活水；籌碼部分，融資餘額未大增，國安基金仍在場內，ETF也已成為台股第四大法人，散戶資金雄厚。

三、消息面：市場期待APEC會議美中有望舉行「川習會」，有助緩和緊張關係；四、技術面與歷史統計：台股線型維持多頭排列，且大數據統計顯示，過去十年標普500和台股第4季上漲機率均高達九成。

法人提醒，美中貿易戰升級等不確定性因素將導致短線資金輪動加速，提高近期操作難度，建議不追高殺低。不過只要關鍵技術防線10日線有守，配合實質基本面利多、強勁內資買盤，台股仍有足夠動能走強。展望後市，在國安基金持續在場內穩定股市下，台股仍將呈現「拉積盤」格局，中小型個股則各自表現。