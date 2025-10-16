台股買盤卡位收復27,000 台積衝新天價…帶動大盤大漲

台股昨（15）日在聯準會主席鮑爾暗示降息、市場看好台積電（2330）今日法說會效應，押寶買盤提前進場卡位，帶動行情開高震盪走強，終場大漲482點、收27,275點，不但收復27,000點大關，也重新站回所有均線。市場專家表示，預期台積電法說將釋出佳音，將引領台股續寫新猷。

鮑爾暗示降息、結束縮表，外資及內資圈看好今日台積電法說將釋放優於預期的第3季獲利與第4季展望，激勵指數昨日開盤跳漲117點，盤中多空震盪後，台積電股價一路走高，聯發科、創意、緯穎、雙鴻等AI指標股同步大漲，指數終場大漲收市，台積電更大漲40元、股價再寫1,465元新天價，貢獻大盤約333點漲點。

台股觀盤重點與後市展望

盤面上電機、電子等主流擔綱領攻重責，二者同步大漲逾2%，金融、營建、玻陶、生技等也都走強助攻，吸引多頭人氣；千金股重回25檔並漲多跌少，以旺矽漲停最強勢，台光電跌2.5%最疲軟。

法人圈多加碼台積電，其中外資雖連三賣、賣超147.3億元，但結束連賣台積電後，昨日買超206張；投信連七賣、賣超11.1億元，昨日賣超台積電344張；自營商昨日買超台積電2,473張；八大公股行庫也買超台積電76張。

綜合永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國表示，觀察近二周來大型外資、內資機構，均普遍上調台積電今年每股稅後純益（EPS）至57.1~62.4元區間，目標價也上調至1,500~1,800元，其中外資圈看法較內資機構更樂觀，普遍超過1,600元大關。

目前土洋法人圈看法，多集中在台積電受惠AI對晶片的強勁需求，並相繼與輝達、OpenAI、甲骨文、CoreWeave、Meta等合作，第3季營收寫下新高，全季EPS有望來到16.5~17元歷史新高水準，同時上修第4季營收展望，由原本小減至持平調高為個位數成長。

另外，明年預期將上修CoWoS月產能為9.5萬至11萬片，2奈米將於明年第1季起量產，預期營收貢獻將達14%，全年資本支出將由今年的380億~420億美元增至469億美元，主因美國加速擴建與2奈米投產。