獨／台灣周前夕修法通過 「市櫃互轉」新時代正式來臨

臺灣證券交易所為因應市場變化、提升資本市場彈性與效率，近日修正多項營業細則與相關規定，並在國內首屆年度金融盛事「臺灣周」開幕前夕由主管機關核備通過。該修法主要重點在於配合櫃買中心開放「市轉櫃」（上市公司轉申請上櫃）機制，這也意味著「市櫃互轉」新時代正式來臨。

回顧今年2月18日櫃買中心率先通過修法，推動上市一般板、創新板公司能以簡易的書面審查方式，申請「市轉櫃機制」，但實際上當時僅是櫃買中心「單方面」開放，證交所營業細則中原本只有創新板公司能申請市轉櫃，一般板公司則是在上個月證交所董事會通過，並在10月13日主管機關同意核備後才正式生效，中間歷經了8個月的討論與準備流程，趕在今年宣示亞洲資產管理中心的重點活動「臺灣周」開幕前正式生效。

證券圈人士表示，本次修法最大亮點為配合「市轉櫃」政策，體現了證交所尊重企業在不同發展階段，可基於自身需求審慎考量後選擇合適掛牌板塊的自由，過去法規並沒有「一般上市公司可以轉上櫃」規範，直到該次修法才明確化，且本次一併將創新板公司需滿2年才能申請轉上櫃的規定，同步縮短到1年。

證交所主要修正內容包括兩大點：一、增訂上市公司自上市掛牌日起屆滿一年後，若該股票已在上櫃買賣中心上櫃，將成為證交所終止其上市的事由，對於第一上市公司（KY公司）亦增訂相同規定。

二、簡化創新板轉板年限。證交所配合櫃買中心刪除創新板公司申請上櫃須上市掛牌滿2年的條件，將創新板上市公司、創新板第一上市公司因轉上櫃而終止上市的事由，由原規定的「屆滿2年後」修正為「屆滿1年後」。此舉有助於創新板公司更靈活地規劃其掛牌板塊。此外，針對標的證券權證「市轉櫃」權益不中斷等保護投資人的措施也訂出規範。

不過，證券圈人士也指出，過去法規沒有明訂一般上市公司可以轉上櫃，主因之一在於上市掛牌審查的標準已經比上櫃還嚴格，不論在資本額、獲利要求等指標上均是，因此過去有不少公司申請櫃轉市，但市轉櫃一般會被券商與公司被認定「沒有必要」。但，這次修法可視為兩間交易所在招商引資、爭取業績以壯大自身版圖的賽道上，對企業敞開更靈活大門的新里程碑，只是後市招商引資仍需各憑本事。