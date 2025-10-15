大摩：iPhone 17出貨順暢、上調第4季產量至7600萬支 按讚三台廠

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大摩在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，將第4季iPhone產量上調300萬支至7600萬支，並且按讚台積電、鴻海、大立光，均給予「優於大盤」評級。路透社
大摩在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，將第4季iPhone產量上調300萬支至7600萬支，並且按讚台積電、鴻海、大立光，均給予「優於大盤」評級。路透社

由於受到10月連假影響，中國大陸市場銷售優於預期，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，將第4季iPhone產量上調300萬支至7,600萬支，並且按讚台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等三台廠，均給予「優於大盤」評級。

大摩指出，iPhone 17第3季生產順暢，因此iPhone第3季整體出貨為5,500萬支，比預期高出100萬支，季增18%、年增2%。其中，iPhone 17 Pro 及Pro Max 各上調100萬支，但iPhone Air則減少100萬支。iPhone Air雖然初期的動能較慢，但可觀察大陸三大電信公司10月17日起的預購活動。

至於大摩對於第4季iPhone的預估出貨量，則是季增38%、年增4%。下半年iPhone 17產量9,000萬支，較2024年下半年的iPhone 16年增7%。今年全年iPhone產量則預估為2.275億支，年增6%。

在相關台廠中，台積電是大摩在大中華半導體股的首選，目標價為1,588元。大摩對台積電16日的法說也抱持樂觀心態，預期台積電會將今年營收成長率從30%上修到32-34%，資本支出則接近400億美元，第4季的產能利用率維持高檔。大摩認為台積電本身預估第4季營收（美元計價）季平，毛利率57-59%，高於第3季的55.5-57.5%。

鴻海9月營收為同期新高，符合大摩預期。大摩認為鴻海第4季營收仍將上行，目標價維持在250元。大立光毛利率雖然低於去年同期，但如果扣除匯率影響，則與去年差不多。大立光第3季獲利優於市場預期，大摩維持2,800元的目標價。

台積電 iPhone 鴻海 大立光

