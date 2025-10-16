就市論勢／金融、營建 逢低布局

快訊

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

聯準會主席鮑爾於全美商業經濟協會發表談話，通膨依然僵固，但就業市場疲弱，聯準會將於近期結束縮表，保持降息路徑，鴿派言論讓市場吃下定心丸。

美國對中國大陸船隻加徵港口費用，再度點燃美中貿易戰火，中國大陸祭出稀土管制手段強力反擊，美國應對態度反覆，最新消息為川普將考慮停止向中國大陸購買食用油，預料本月川習APEC會面底定前，TACO交易戲碼將持續上演。

台股昨（15）日開盤步步高升，突破27,000點，站穩5日均線之上，終場大漲482點，漲幅1.8%，加權指數收在27,275點，成交金額約5,214億元。

台股近期多次上演單日高低超過300點的行情，但持續寫下新高，反映高檔震盪盤勢下，買盤力道充沛。從技術面看，近期回測時仍站穩10日均線，代表多方承接意願高，防守強勁，惟籌碼面上，交易量持續放大，三大法人逢高調節持股，近三個交易日合計賣超逾千億元，搭配美中貿易戰況牽動，綜合研判台股短期波動度放大，維持區間整理態勢。

投資建議

OpenAI動作頻頻，近一個月來與多家大型CSP、晶片業者，甚至零售業者達成合作協議，被點名者股價無不應聲創高，點石成金能力有望使台股AI供應鏈同步受惠。

惟美中貿易戰火下，稀土管制趨嚴，短期內業者尚可憑藉庫存維持生產，若變成持久戰，甚至延伸為全面貿易對抗，對AI發展將會帶來供應鏈重組壓力，宜持續觀察此事件演變，以評估投資後市動向。

降息循環大環境為股市注入活水，然在台股指數位居高檔態勢下，受外部事件牽動，波動漸大，短線操作易受市場震盪影響，建議投資人此時宜採取價值投資策略，除持續買進看好長期表現的AI供應鏈作為核心持股，在資金輪動整理之際，投入部分資金逢低分批布局受惠降息環境壽險、證券為主軸的金融股及營建股，以迎接台股傳統旺季到來。

台股指數

