上市違約交割金額1.67億創今年新高！美中摩擦升溫 投資人自斷退場

臺灣證券交易所15日公布證券商申報投資人違約交割數據，不論「買進、賣出合計總金額」或「買進、賣出相抵後金額」，雙雙創下今年以來新高金額，分別為1.67億元與973萬元。

法人研判，以台股T+2交割制度回推，今日公布的數據金額應為本周一（13日）發生的違約交割事件，主因國慶連假期間美中貿易摩擦升溫，使台股短線下跌，回顧當日台股跳空下殺一度失守5、10日線最低至26,470點，午盤雖有低接買盤入駐使終場跌點收斂至378點，但不少投資人擔憂重演今年4月川普關稅導致的股災紛紛賣股，代表在近來頻頻創高的行情中，投資人仍居高思危。

觀察融資餘額部分，集中市場在連七增至10月9日的2,856.13億元高點後，隨之13日台股下挫，帶動連兩天融資轉向減少102.68億元，截至14日融資餘額為2,753.45億元。法人也表示，行情未大跌但融資銳減意味著散戶轉向觀望、自斷退場。

不過，也因此沒有出現個股達到鉅額違約交割需公布的情況，即同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額、加計非當沖交易違約買賣總額，合計達2,500萬元；今年以來上市公司僅昇貿（3305）、雷虎（8033）2檔個股曾在8月時達到違約交割需公布的門檻。