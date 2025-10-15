快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

上市違約交割金額1.67億創今年新高！美中摩擦升溫 投資人自斷退場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣證券交易所15日公布證券商申報投資人違約交割數據，不論「買進、賣出合計總金額」或「買進、賣出相抵後金額」，雙雙創下今年以來新高金額，分別為1.67億元與973萬元。

法人研判，以台股T+2交割制度回推，今日公布的數據金額應為本周一（13日）發生的違約交割事件，主因國慶連假期間美中貿易摩擦升溫，使台股短線下跌，回顧當日台股跳空下殺一度失守5、10日線最低至26,470點，午盤雖有低接買盤入駐使終場跌點收斂至378點，但不少投資人擔憂重演今年4月川普關稅導致的股災紛紛賣股，代表在近來頻頻創高的行情中，投資人仍居高思危。

觀察融資餘額部分，集中市場在連七增至10月9日的2,856.13億元高點後，隨之13日台股下挫，帶動連兩天融資轉向減少102.68億元，截至14日融資餘額為2,753.45億元。法人也表示，行情未大跌但融資銳減意味著散戶轉向觀望、自斷退場。

不過，也因此沒有出現個股達到鉅額違約交割需公布的情況，即同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額、加計非當沖交易違約買賣總額，合計達2,500萬元；今年以來上市公司僅昇貿（3305）、雷虎（8033）2檔個股曾在8月時達到違約交割需公布的門檻。

台股 違約交割

延伸閱讀

台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

相關新聞

上市違約交割金額1.67億創今年新高！美中摩擦升溫 投資人自斷退場

臺灣證券交易所15日公布證券商申報投資人違約交割數據，不論「買進、賣出合計總金額」或「買進、賣出相抵後金額」，雙雙創下今...

台積電1465新天價！直雲「多頭沒有翻空趨勢」：不要跌一天就說是空頭

台積電再創新高！我就跟大家說是多頭。 最近只要有跌就有人開始轉空，尤其昨天大跌有一堆人又轉空，還說什麼爆量長黑，現在就沒有什麼太大利空，降息循環還在，AI題材也還在，那就是多頭，所以我都沒有翻空，我一直還是看多！我都沒有翻空。

自營商獨押寶！三大法人續賣超130億 台積電創高領台股飆回2萬7

台積電（2330）法說前夕拉尾創1,465元新天價，加上權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、日月光投控...

巴菲特1956年創業首年：拒絕葛拉漢邀請、租屋理財、出資700美元

1956年 在貪婪與恐懼中 堅守價值投資 在具體講解1956年巴菲特的投資實例之前，先跟大家說一說這個時期對於巴菲特成長的重要性。 巴菲特從1971年開始撰寫致波克夏．海瑟威公司全體股東的信（

外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞

台股15日先蹲後跳，在權值股強勢拉抬下，集中市場指數大漲482.56點、收27,275.71點，躍上5日線。不過三大法人...

昇陽半鎖漲停179元！Fab 3B 新廠啟動＋擴產上修加持 第3季營收創高

再生晶圓大廠昇陽半（8028）15日盤中買氣湧入，終場股價鎖住漲停收179元、量能放大，成交逾萬張。市場歸因於公司連番拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。