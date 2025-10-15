外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞

台積電再創新高！我就跟大家說是多頭。 最近只要有跌就有人開始轉空，尤其昨天大跌有一堆人又轉空，還說什麼爆量長黑，現在就沒有什麼太大利空，降息循環還在，AI題材也還在，那就是多頭，所以我都沒有翻空，我一直還是看多！我都沒有翻空。

2025-10-15 15:43