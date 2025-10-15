外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞
台股15日先蹲後跳，在權值股強勢拉抬下，集中市場指數大漲482.56點、收27,275.71點，躍上5日線。不過三大法人連三賣，合計續調節130.33億元，其中外資賣超金額雖續降至147.3億元，但仍居最大賣方。
觀察外資動向發現，ETF成為主要提款對象。外資賣超前十名中，ETF即占四檔，「0050」連三日蟬聯賣超王、再砍31,365張，累計賣超達186,671張；「00919」賣超3萬張，顯示外資持續調節台股權值部位。此外，面板雙虎與DRAM雙雄也同列賣超榜。
反觀買超前十大個股，以雙金控領軍，凱基金（2883）買超26,897張、台新新光金（2887）買超20,402張。凱基金已連六日獲外資加碼，累計99,638萬張，近日本土法人也加入多頭行列，推升股價持續揚升至15.8元；台新新光金則連兩日合計買超58,328張，三大法人合計買超75,466張，股價同步逼近20元整數關卡。
台積電（2330）法說前夕，股價先創1,465元歷史新高熱場，貢獻大盤達333點漲點。此外，權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、富世達（6805）等七大千金同步刷新天價。雖然貨櫃三雄落水翻黑，但電子族群火力全開，帶動大盤強彈至新高峰。
法人統計顯示，外資及陸資（不含外資自營商）連三賣、賣超147.3億元；投信續賣11.1億元、自營商止步連二賣、反手買超28.07億元，其中自營商（自行買賣）買超28.64億元、自營商（避險）小幅賣超0.57億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言