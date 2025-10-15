快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股15日先蹲後跳，在權值股強勢拉抬下，集中市場指數大漲482.56點、收27,275.71點，躍上5日線。不過三大法人連三賣，合計續調節130.33億元，其中外資賣超金額雖續降至147.3億元，但仍居最大賣方。

觀察外資動向發現，ETF成為主要提款對象。外資賣超前十名中，ETF即占四檔，「0050」連三日蟬聯賣超王、再砍31,365張，累計賣超達186,671張；「00919」賣超3萬張，顯示外資持續調節台股權值部位。此外，面板雙虎與DRAM雙雄也同列賣超榜。

反觀買超前十大個股，以雙金控領軍，凱基金（2883）買超26,897張、台新新光金（2887）買超20,402張。凱基金已連六日獲外資加碼，累計99,638萬張，近日本土法人也加入多頭行列，推升股價持續揚升至15.8元；台新新光金則連兩日合計買超58,328張，三大法人合計買超75,466張，股價同步逼近20元整數關卡。

台積電（2330）法說前夕，股價先創1,465元歷史新高熱場，貢獻大盤達333點漲點。此外，權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、富世達（6805）等七大千金同步刷新天價。雖然貨櫃三雄落水翻黑，但電子族群火力全開，帶動大盤強彈至新高峰。

法人統計顯示，外資及陸資（不含外資自營商）連三賣、賣超147.3億元；投信續賣11.1億元、自營商止步連二賣、反手買超28.07億元，其中自營商（自行買賣）買超28.64億元、自營商（避險）小幅賣超0.57億元。

外資 台新新光金 ETF 台股

延伸閱讀

自營商獨押寶！三大法人續賣超130億 台積電創高領台股飆回2萬7

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

台指期 法人減碼空單

全民權證／奇鋐 兩檔紅不讓

相關新聞

台積電1465新天價！直雲「多頭沒有翻空趨勢」：不要跌一天就說是空頭

台積電再創新高！我就跟大家說是多頭。 最近只要有跌就有人開始轉空，尤其昨天大跌有一堆人又轉空，還說什麼爆量長黑，現在就沒有什麼太大利空，降息循環還在，AI題材也還在，那就是多頭，所以我都沒有翻空，我一直還是看多！我都沒有翻空。

自營商獨押寶！三大法人續賣超130億 台積電創高領台股飆回2萬7

台積電（2330）法說前夕拉尾創1,465元新天價，加上權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、日月光投控...

巴菲特1956年創業首年：拒絕葛拉漢邀請、租屋理財、出資700美元

1956年 在貪婪與恐懼中 堅守價值投資 在具體講解1956年巴菲特的投資實例之前，先跟大家說一說這個時期對於巴菲特成長的重要性。 巴菲特從1971年開始撰寫致波克夏．海瑟威公司全體股東的信（

外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞

台股15日先蹲後跳，在權值股強勢拉抬下，集中市場指數大漲482.56點、收27,275.71點，躍上5日線。不過三大法人...

昇陽半鎖漲停179元！Fab 3B 新廠啟動＋擴產上修加持 第3季營收創高

再生晶圓大廠昇陽半（8028）15日盤中買氣湧入，終場股價鎖住漲停收179元、量能放大，成交逾萬張。市場歸因於公司連番拋...

台指期拉高結算 台股上漲482點收27,275點

台股15日收盤上漲482.56點，終場以27,275.71點作收，成交量5,001.09億元；台積電（2330）收盤價1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。