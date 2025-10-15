自營商獨押寶！三大法人續賣超130億 台積電創高領台股飆回2萬7

台積電（2330）法說前夕拉尾創1,465元新天價，加上權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、日月光投控（3711）、健策（3653）等電子指標要角聯袂揚升，拉抬台股大盤同步甩尾大漲482.56點、收27,275.71點，躍過5日線，成交值降至5,001.09億元，三大法人連3賣、續調節130.33億元，惟自營商反手回補28.07億元。

法人指出，Fed主席鮑爾暗示縮表接近尾聲，且預期10月底及12月將再次降息，有利維持風險偏好。技術面上，目前維持多方架構仍不變，今日台指期算也拉高結算，市場關注焦點皆放在16日台積電法說會上，預期有望釋出樂觀展望，指數可望維持高檔震盪，類股良性輪動。布局可多關注績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，族群則可留意AI概念、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級等。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超續縮手至147.3億元，投信賣超11.1億元；自營商買超（合計）28.07億元，其中自營商（自行買賣）買超28.64億元、自營商（避險）賣超0.57億元。

盤面上，輝達（NVIDIA）重磅公開次世代Vera Rubin運算平台大計畫，正式宣示資料中心將進入800伏直流（VDC）的電力架構大革命時代，激勵泛電力相關族群攜手走強，貿聯-KY（3665）、聯發科（2454）獲輝達點名，貿聯-KY創盤中1,200元、收盤1,185元新天價；散熱雙雄雙鴻（3324）強鎖漲停996元新高到底，奇鋐（3017）則改寫盤中1,230元、收盤1,220元雙高。

此外，AI熱潮推升高階用板需求熱度持續升溫，ABF載板三雄今日聯袂攻高，景碩（3189）、南電（8046）盤中接力攻上漲停鎖死，分別收高在134.5元、281.5元，至收盤漲停價買單均超過3.8萬張，欣興（3037）也挾4萬餘張大量，股價強漲8.56%、收158.5元。

記憶體族群二軍續衝鋒，宇瞻（8271）高掛漲停102.5元新天價，引領廣穎（4973）收高6.88%，晶豪科（3006）、十銓（4967）也雙漲約3.7%；但華邦電（2344）、南亞科（2408）分別收低1.71%、3.14%，華邦電險守40元關卡、南亞科則失守10日線。