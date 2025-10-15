巴菲特1956年創業首年：拒絕葛拉漢邀請、租屋理財、出資700美元

1956年 在貪婪與恐懼中 堅守價值投資

在具體講解1956年巴菲特的投資實例之前，先跟大家說一說這個時期對於巴菲特成長的重要性。

巴菲特從1971年開始撰寫致波克夏．海瑟威公司全體股東的信（簡稱「致股東的信」），這早已廣為人知。但其實，他在1956 年開始的15年「代客理財」生涯中，也會每年寫一篇致公司投資合夥人的信（以下簡稱「致合夥人的信」），卻很少有人去挖掘，然而這部分對於理解巴菲特的財富雪球如何滾起來，至關重要。

我在研究巴菲特所有的致合夥人的信、公司文件、年度報告、協力廠商參考資料和其他原始資訊後，發現大多數人並沒有真正注意到一點，也就是巴菲特1996年發布的「股東手冊」（An Owner’s Manual），其實在很久以前就開始琢磨了。本章先回顧巴菲特「股東手冊」第1條，表明了巴菲特對合夥人的態度，也可以讓我們反思自身作為投資者，是否具有足夠端正的投資態度。

「不要認為你擁有的是一張價格每天都在變動的紙張，遇到經濟或政治事件時就忙著賣出。你要像擁有這家企業一樣思考。」

巴菲特把投資者視為經營的合夥人，而他是管理與控股的合夥人。他說：「感激投資者的信任，將安度餘生的資金託付給我們共同冒險投資。」巴菲特希望投資者不要覺得自己只是擁有一張價格每天波動的紙張，在經濟政治緊張時就想拋售。他希望投資者視自己為企業的部分擁有者，如同與家人共同擁有一座農場或公寓，將股份長期保留。

1956年，26歲的巴菲特第一年創業時就是按照這個守則來進行。這一年的投資，有以下4個非常重要的關鍵。

第一：在創業之前 巴菲特拒絕了葛拉漢的合夥人邀請

巴菲特是「價值投資之父」班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）的親傳弟子，在創業之前，他曾在葛拉漢的公司短暫工作過。

1956年的春天，葛拉漢宣布退休，他給了巴菲特成為公司合夥人的機會。即使這是對巴菲特的肯定和讚賞，但對巴菲特而言，成為葛拉漢的繼承人已經失去意義，因為他已經跟隨自己仰慕的大師工作過，滿足了兒時的心願。

而且，葛拉漢退休後巴菲特也不願作為下級合夥人來工作，更不喜歡住在紐約。於是，他拒絕了邀請，回到老家奧馬哈以代客理財的方式創業（注意：未遵循合法合規管道代客理財是違法的）。

創業之前，26歲的巴菲特大約有17.4萬美元的資產。但他並沒有買房而是選擇了租房，他認為這樣能讓他的資產繼續增長，因為他的報酬率將遠遠超過房價的增長。

自巴菲特帶著9,800美元就讀哥倫比亞大學以來，其投資的年均增長率達61%。可他還是很著急，他有很多好的想法，但缺少本金，因此他決定成立一家合夥投資公司。要知道，在1950年代，一名研究生獨自創業在家裡辦公，是一件非同尋常的事情。

第二：巴菲特開始創業的時候 自己只出資了700美元

是的，你沒有看錯，當時身家17萬美元的小富豪巴菲特，真的只拿了700美元入股，這就是巴菲特滾雪球的開始。

從巴菲特5歲賣口香糖開始，他就用各種方式緊緊抓住每一分錢，這就是他變得比同齡人更富有的重要原因之一。

創業時，他邀請6位親友作為投資者，籌集了10.5萬美元開始投資，並明確表示這些資金不可撤回。他的岳父威廉．湯普森（William H. Thompson）博士投資了2.5萬美元，參與投資的還有媽媽、姊姊、姑姑、大學室友和兒時玩伴。

也許是因為英文中的博士和醫生是同一個單詞，一些書中將其岳父的身分誤譯為醫生。許多人沒有注意到這個翻譯上的錯誤，但是理解投資者的身分對理解巴菲特很重要。為什麼這麼說呢？因為巴菲特從小就非常重視聲譽，他無法忍受因股票價格下跌而受到投資者批評，所以他只邀請自己的親友加入合夥公司。巴菲特自身的資金在每家公司只投資了100 美元，但從經營基金獲得的利潤中提取費用。事實上，按照當時的標準，巴菲特已經有些資本了，但他覺得應該「從管理投資公司中獲得槓桿作用」，他認為自己應該出主意，而不是資本。因此，巴菲特設計了一個收費公式——4%以上的報酬他拿一半，4%以下的報酬他拿四分之一。如果沒有賺錢，巴菲特就會虧錢（他以個人名譽無限擔保本金）。

對巴菲特來說，擔任親朋好友的委託人意味著他承擔的責任非常大。為了讓他的投資者知曉他的基本原則，他在公司成立的第一天就召開了正式會議。一個很有趣的細節是，雖然他願意為公司承擔無限責任，但他不願意為投資者會議的晚餐買單，所以晚餐費用是大家分攤。

第三：賺錢是巴菲特的娛樂方式

巴菲特的思考永遠集中在賺錢上，甚至在家裡舉辦聚會時，他經常中途離席上樓工作。他的娛樂方式要不是對著某位聽眾滔滔不絕地談股票，要不就是偶爾彈奏烏克麗麗。他的傳記《雪球》（The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life）裡有一個很有趣的記載是，巴菲特連看星星時，都覺得星星長得像是美元符號。

巴菲特工作時間不固定，他會穿著睡衣一邊閱讀年報，一邊喝著可口可樂、吃著洋芋片，享受獨處的樂趣。巴菲特的太太蘇珊．巴菲特（Susan Buffett）在回憶錄中說，巴菲特在家裡連拿小刀切火雞都不會，所有的時間都在想著要如何更好地投資。巴菲特不會照顧寶寶，更像是一個需要別人照顧的寶寶。

工作的時候，巴菲特會親自將文件歸檔、記帳及報稅，精確計算工作成果，自己樂在其中。他用家裡的電話與一些股票經紀人保持日常通話，將公司的開支盡可能縮減到零。唯一束縛巴菲特的，只有可供他使用的資金、精力及時間。

第四：巴菲特會像偵探一樣全方位研究自己感興趣的公司 也喜歡拜訪管理層並影響對方

巴菲特會找到一切他能找到的資料來研究公司，而且經常親自去穆迪公司（Moody’s Corporation）或者標普公司（S&P Global Ratings），以獲得股票相關的數據和資料。

拜訪管理層是巴菲特做生意的一種方式，他透過這些會面盡可能地了解各家公司。在與管理層的私人接觸中，他憑藉著自己的知識和智慧，讓許多有影響力的人物留下了深刻的印象。

1956年9月1日，恩師及前雇主葛拉漢為巴菲特介紹了一筆12萬美元的投資，這筆錢比巴菲特拿到的初始資金還要多，這讓巴菲特離專業資金管理者更近了一步。

1956年，巴菲特做了一個經典預測，他預測美股市場的整體價值被高估了，特別是大型藍籌股。藍籌股的概念源自於賭場，早期賭場中的大額籌碼為藍色，所以市值大的股票被稱為藍籌股。

巴菲特預測市場短期內會跌下來，但他同時覺得對未來5到10年的市場來說，價格其實是被低估的，因為就算是經歷一個完整的熊市，也不會對價值本身造成大傷害，所以如果再下跌他還將增加頭寸，不排除使用槓桿。這裡需要注意的是，巴菲特預測市場主要是希望找到更多被低估的股票，因為這決定了未來賺取利潤的比例。

1956年年底，巴菲特寫了一封描述合夥公司年底經營狀況的信給合夥人，提到當年的總收入為4,500 美元，比市場高出4個百分點。在此說明，標普五百指數包括美國主要交易所500支具有代表性的股票，與道瓊工業平均指數相比，其包含的股票更多，風險更分散，更能反映美國股市整體情況。

（本文摘自方舟文化《股市長贏之道：巴菲特70年超額回報的智慧，解答1956～2023年股東信》，作者：時貞易）