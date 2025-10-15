快訊

昇陽半鎖漲停179元！Fab 3B 新廠啟動＋擴產上修加持 第3季營收創高

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

再生晶圓大廠昇陽半（8028）15日盤中買氣湧入，終場股價鎖住漲停收179元、量能放大，成交逾萬張。市場歸因於公司連番拋出擴產與新廠進度，外加營運數據走強，帶動資金追捧。

昇陽半上週宣布啟動台中中港廠 Fab3B 興建計畫，預計 2028 年投產，新廠規畫為地上四層、地下一層，月產能目標至少 60 萬片，將分階段到位，強化其在全球再生晶圓市場的領先地位。

公司先前亦通過新增 43.79 億元資本支出，上修擴產時程：2025 年底月產能由 80 萬片提高至 85 萬片、2026 年由 95 萬片大幅上修至 120 萬片，並導入智慧製造以提升良率與效率。

法人指出再生晶圓產能利用率處於滿載，受惠先進製程與先進封裝擴產；以 2 奈米為例，對再生晶圓的價值量體顯著高於成熟製程，且台積電海外擴廠初期的良率養成亦帶動大量需求。

數據面也在背書：昇陽半9月合併營收達3.84億元，雖月減4.47%，仍較去年同期增加22.9%；累計1–9月合併營收32.9億元，年增31.5%；第3季合併營收11.64億元，季增11.5%、年增24.1%，再創單季歷史新高。

