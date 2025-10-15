台指期拉高結算 台股上漲482點收27,275點

台股15日收盤上漲482.56點，終場以27,275.71點作收，成交量5,001.09億元；台積電（2330）收盤價1,465元，上漲40元，漲幅2.8%。今日為台指期結算，16日有台積電法說會，多頭趁勢作價。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、南電（8046）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、金居（8358）、高力（8996）、強茂（2481）及十銓（4967）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、世紀*（5314）、台光電（2383）、康舒（6282）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）及光聖（6442）。

第一金投顧表示，先觀察台積電法說展望能否優於市場預期才有利股價續漲，而風險性資產領先指標㇠太幣何時可以重回多頭也是觀察之㇐，指數多頭格局雖未破壞，不過短期轉整理消化浮額機率高，持股宜汰弱留強。

⾧線回歸產業面及基本面，中⾧線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中⾧線多頭看法，隨著AI應用持續成⾧，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股，AI仍是2025~2026年成⾧主旋律，選股仍以有成⾧動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成⾧性也最好，2025 年有成⾧動能的企業將是資金持續關注的對象，而其他消費性產品，例如，PC及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠。

中⾧期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⾧。傳產股短線則可留意航運、金融、造紙、鋼鐵等表現強勁的族群，中⾧線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⾧股。

選股依舊回歸基本面，有獲利成⾧的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⾧潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，⾧線上，聚焦持續成⾧產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⾧線佈局，並嚴控持股水位與風險。