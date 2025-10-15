快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

台積電法說行情加持 加權指數開高走高重返27,000點之上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數昨日跌多漲少，僅道瓊工業指數小漲0.4%，費半指數跌幅2.2%最重，不過加權指數15日開高走高，盤中最高上漲416點至27,210點，重返27,000點關卡之上。台積電盤中最高上漲35元至1460元，市場正面看待其法說會行情。

市場對台積電法說內容仍抱有期待，尤其在AI、高效運算與先進製程需求穩定的支撐下，基本面仍屬強勢，但短線漲幅過大與國際消息干擾使大盤的籌碼結構轉弱。

永豐期貨指出，當前台股多空焦點集中在兩大變數，一是中國在貿易戰上的態度是否持續升高對抗，美方若反制，全球供應鏈恐再受衝擊；二是台積電法說若釋出保守訊號，可能成為壓垮市場信心的催化劑。若法說維持樂觀基調並釋出穩定資本支出，仍有機會止穩，但若雙重利空並行，修正期恐拉長。台股目前已進入高檔震盪與潛在變盤期，短線應觀察指數是否能守住關鍵支撐，中期仍需視貿易戰後續發展與科技股基本面強弱決定方向。

台積電 台股

延伸閱讀

台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

台積電法說前追平天價1,460元熱場！市值逼近38兆 聚焦「五五分」議題

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

OpenAI傳將自製AI晶片！網憂挑戰輝達難度高：恐淪炒股題材

相關新聞

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

台股15日開盤指數上漲117.9點，開盤指數為26,911.05點，最高來到27,023.28點。台積電（2330）開盤...

美中互掐船舶港口費 法人看好台股散裝船後市

繼美國後，中國也宣布對美國船舶徵收港口費，導致散裝市場運價波動較為劇烈。法人機構表示，港口費徵收對於運價走勢造成的波動，...

星雲跳空鎖漲停32.8元！世紀攜手信立收購 多頭給漲聲

世紀*（5314）布局AI與無人機新藍海，擬攜手信立（4303），以每股16元的價格公開收購星雲（8047），以星雲10...

美股跌多漲少 投顧：台股多頭格局不變

美國Fed主席鮑爾暗示，將停止縮表，並示警美就業成長放緩，美股4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2%，輝達挫逾4%。投顧...

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。