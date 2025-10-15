台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

台股今天早盤翻黑後，漲勢再起，盤中大漲逾400點，至27210點，台積電盤中上漲35元，至1460元，鴻海小漲，高價股點火，旭隼、台達電、印能科技重回千元關卡，台股「25千金」歸隊，載板三雄強漲，南電、景碩漲停。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）今天暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，對未來利率走向未提供進一步指引，同時示警美國就業成長大幅放緩。

台股今天開高後早盤翻黑，下探26773點，隨後漲勢點火，收復27000點關卡後，一路再攻高。

截至11時50分，加權指數上漲366.73點至27159.88點，成交值新台幣3247億元，電子股上漲1.73%，金融股上漲0.73%，櫃買指數上漲1.82%。

觀察權值股走勢，台積電盤中上漲35元，至1460元，漲幅2.45%，重回歷史高價，鴻海漲約1%，台達電也重回千元大關，大立光下跌逾1%。

高價千金股強勢，股王信驊、股后川湖漲逾3%，緯穎、穎威、健策大漲逾6%，旺矽漲停，精測、弘塑、富士達、奇鋐、貿聯-KY勁揚，旭隼、台達電、印能科技重回千元關卡，台股「25千金」歸隊。

載板三雄今天勁揚，南電、景碩飆漲停，欣興漲逾7%。PCB族群漲跌互見，台光電疲軟，臻鼎-KY平盤附近遊走，華通、定穎投控、健鼎、尖點都走揚。

航運族群回跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下挫，散裝族群裕民、慧洋-KY、四維航股價走跌。