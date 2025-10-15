快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

中央社／ 台北15日電

台股今天早盤翻黑後，漲勢再起，盤中大漲逾400點，至27210點，台積電盤中上漲35元，至1460元，鴻海小漲，高價股點火，旭隼、台達電、印能科技重回千元關卡，台股「25千金」歸隊，載板三雄強漲，南電、景碩漲停。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）今天暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，對未來利率走向未提供進一步指引，同時示警美國就業成長大幅放緩。

台股今天開高後早盤翻黑，下探26773點，隨後漲勢點火，收復27000點關卡後，一路再攻高。

截至11時50分，加權指數上漲366.73點至27159.88點，成交值新台幣3247億元，電子股上漲1.73%，金融股上漲0.73%，櫃買指數上漲1.82%。

觀察權值股走勢，台積電盤中上漲35元，至1460元，漲幅2.45%，重回歷史高價，鴻海漲約1%，台達電也重回千元大關，大立光下跌逾1%。

高價千金股強勢，股王信驊、股后川湖漲逾3%，緯穎、穎威、健策大漲逾6%，旺矽漲停，精測、弘塑、富士達、奇鋐、貿聯-KY勁揚，旭隼、台達電、印能科技重回千元關卡，台股「25千金」歸隊。

載板三雄今天勁揚，南電、景碩飆漲停，欣興漲逾7%。PCB族群漲跌互見，台光電疲軟，臻鼎-KY平盤附近遊走，華通、定穎投控、健鼎、尖點都走揚。

航運族群回跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下挫，散裝族群裕民、慧洋-KY、四維航股價走跌。

台達電 台股

延伸閱讀

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

台股創高後急殺！網疑「拉台積殺櫃買」：錯過財富自由

台股爆出6800億天量 網憂「高檔爆大量」：出貨、換手或逃命波？

相關新聞

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

台股15日開盤指數上漲117.9點，開盤指數為26,911.05點，最高來到27,023.28點。台積電（2330）開盤...

美中互掐船舶港口費 法人看好台股散裝船後市

繼美國後，中國也宣布對美國船舶徵收港口費，導致散裝市場運價波動較為劇烈。法人機構表示，港口費徵收對於運價走勢造成的波動，...

星雲跳空鎖漲停32.8元！世紀攜手信立收購 多頭給漲聲

世紀*（5314）布局AI與無人機新藍海，擬攜手信立（4303），以每股16元的價格公開收購星雲（8047），以星雲10...

美股跌多漲少 投顧：台股多頭格局不變

美國Fed主席鮑爾暗示，將停止縮表，並示警美就業成長放緩，美股4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2%，輝達挫逾4%。投顧...

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。