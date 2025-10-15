美中互掐船舶港口費 法人看好台股散裝船後市

繼美國後，中國也宣布對美國船舶徵收港口費，導致散裝市場運價波動較為劇烈。法人機構表示，港口費徵收對於運價走勢造成的波動，預計在航商船舶調度逐漸穩定後將逐漸回歸基本面表現，看好裕民（2606）、新興、慧洋-KY等散裝股下半年營運將優於上半年。

中國商務部宣布，自10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；以及在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

法人機構表示，美國船東、美國製造以及懸掛美國旗的船舶數量有限，然若將美國企業或個人間接或直接持股等具有美國背景的船舶也納入徵收範圍，則短期內市場將偏好以直接豁免的中國製船舶為主，進而導致市場船舶調度混亂、支撐運價走揚。

展望後市，港口費徵收對於運價走勢造成的波動預計在航商船舶調度逐漸穩定後將逐漸回歸基本面表現，隨下半年進入需求旺季，預期散裝運價仍有望維持高檔，航商營運將優於上半年。