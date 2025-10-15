星雲跳空鎖漲停32.8元！世紀攜手信立收購 多頭給漲聲

世紀*（5314）布局AI與無人機新藍海，擬攜手信立（4303），以每股16元的價格公開收購星雲（8047），以星雲10月13日收盤價29.85元計算，折價13.85元、折價率46.4%。15日多頭給予正面回應，星雲股價直接跳空漲停鎖在32.8元，且漲停排隊買單超過1.1萬張，世紀*也觸及147元、一度大漲約6%、信立也小漲表態。

世紀、信立決議以每股16元公開收購星雲電腦已發行普通股股份。公開收購期間為10月16日至11月4日止，收購數量為24,999,806股（60%股權），最低收購數量為16,40萬股（約39.36%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

世紀與信立此次聯手收購星雲電腦，象徵上曜集團正式跨足關鍵製程設備領域。集團指出，這項戰略性投資將完善集團於半導體前段製程的技術拼圖，更將深化電子零組件的垂直整合布局，並為集團跨入AI與無人機等新興應用市場奠定關鍵基礎，開啟產業升級的新篇章。

星雲成立於1989年12月，是全球領先的電腦割字機與雷射雕刻機製造商，擁有自有品牌GCC LaserPro，於商用雷射雕刻機市場具備穩定市佔與品牌聲譽。近年公司研發團隊積極積極布局半導體及高階製造應用，致力於開發印製電路板（PCB）雷射切割技術，以雷射微加工技術取代傳統刀具切割，提升精度與良率。

上曜集團表示，未來將以星雲電腦為核心技術平台，積極投資未上市櫃或上市櫃的PCB製造廠商，打造跨領域技術整合的堅實基礎。本次投資不僅代表資本佈局的延伸，更是「技術＋製造＋應用」三軸整合的具體實踐。同時，計畫將無人機零組件納入發展藍圖，結合AI演算法、感測模組與高效能電路設計，推動完整的無人機生態系建構，為新興應用市場注入成長動能。