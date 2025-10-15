台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

台股15日開盤指數上漲117.9點，開盤指數為26,911.05點，最高來到27,023.28點。台積電（2330）開盤價1,435元，上漲10元。

群益投顧表示，美中港口戰將導致企業營運成本提高、衝擊全球經濟發展，中國宣布制裁南韓5家美國子公司，短線系統性風險升溫。由於國安基金仍持續進駐台股，為穩定股市,現階段台股仍將呈現拉積盤格局，中小型個股各自表現。美中貿易戰升級、資金行情疑慮、美國財報不確定性等干擾，短線資金類股輪動增速，將導致近期台股操作難度提高，建議謹慎操作、不追高殺低。

操作題材可留意：

1.輝達概念股─美阿兩國5月達成允許輝達每年出口50萬片最先進AI晶片到阿聯的協議，延滯多時後，美國商務部工業與安全局(BIS)已向輝達發放出口許可證，允許其供應阿拉伯聯合大公國價值數十億美元最先進AI晶片，該協議落實將有助阿聯在阿布達比建立規模5GW大型資料中心，OpenAI為該資料中心主要夥伴。

2.特斯拉概念股─特斯拉2025年9月在中國大陸電動車銷售較去年同期增長2.8%，擺脫連續兩個月下滑趨勢，新推出六座電動車型亦已開始交付，市場預期隨生產能力提升與新車型上市，特斯拉可望持續擴大市場份額。

周二（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,270.46點，上漲202.88點、漲幅0.44%；S&P500指數下跌0.16%；那斯達克指數下跌0.76%；費半指數下跌2.28%。台積電ADR跌2.29%，收在295.94美元，較台北交易溢價縮為27.8%。

美國大型銀行財報正面，美國聯準會主席鮑爾表示美國勞動市場9月仍處低聘僱低裁員的停滯狀態、整體經濟可能比預期穩健，輝達跌4.41%。

三大法人周二集中市場合計賣超244.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.4億元，投信賣超18.7億元，自營商（自行買賣）賣超28.4億元，自營商（避險）賣超34億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,020口至4,501口，其中，外資淨空單減少5,617口至27,444口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,468口至9,678口。