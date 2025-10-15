快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聽新聞
0:00 / 0:00

美股跌多漲少 投顧：台股多頭格局不變

中央社／ 台北15日電

美國Fed主席鮑爾暗示，將停止縮表，並示警美就業成長放緩，美股4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2%，輝達挫逾4%。投顧表示，台股14日衝高後翻黑，終場摜破26800點關卡，但市場多頭格局不變，關注台積電法說會釋出的風向球。

投資人正在消化美國與中國貿易緊張局勢升溫，以及聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新談話，美股4大指數跌多漲少。

道瓊工業指數上漲202.88點或0.44%，標普500指數小幅下跌10.41點或0.16%；那斯達克指數滑落172.91點或0.76%；費城半導體指數下挫153.14點或2.28%。

主席鮑爾暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，對未來利率走向未提供進一步指引，同時示警美國就業成長大幅放緩。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.29%，收295.94美元；輝達股價挫逾4%。

台股14日盤中指數一度攀高至27507.16點，創歷史新高，隨後轉跌翻黑，終場跌130.27點，收在26793.15點，摜破26800點關卡，成交值新台幣6831.69億元，三大法人同步賣超，合計賣超245.72億元。

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受美國財經媒體CNBC專訪表示，川普仍有可能在11月1日或甚至更早對中國輸美商品加徵100%關稅，這取決於北京在稀土爭端中採取的下一步行動。

投顧分析指出，台股14日盤中衝高，之後震盪翻黑，獲利了結賣壓迅速出籠，但台股多頭格局仍在，後續觀察美股是否能再點火，台股就有望跟進補漲，台積電將於16日召開線上法人說明會，將是市場關注焦點。

美國 台積電

延伸閱讀

市場消化美中貿易緊張與鮑爾談話 美股收盤走勢不一

鮑爾暗示可能即將結束縮表 示警就業成長大幅放緩

美貿易代表：是否加徵100%關稅 取決北京下一步

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

相關新聞

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

台股15日開盤指數上漲117.9點，開盤指數為26,911.05點，最高來到27,023.28點。台積電（2330）開盤...

美中互掐船舶港口費 法人看好台股散裝船後市

繼美國後，中國也宣布對美國船舶徵收港口費，導致散裝市場運價波動較為劇烈。法人機構表示，港口費徵收對於運價走勢造成的波動，...

星雲跳空鎖漲停32.8元！世紀攜手信立收購 多頭給漲聲

世紀*（5314）布局AI與無人機新藍海，擬攜手信立（4303），以每股16元的價格公開收購星雲（8047），以星雲10...

美股跌多漲少 投顧：台股多頭格局不變

美國Fed主席鮑爾暗示，將停止縮表，並示警美就業成長放緩，美股4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2%，輝達挫逾4%。投顧...

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。