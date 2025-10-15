美股跌多漲少 投顧：台股多頭格局不變

美國Fed主席鮑爾暗示，將停止縮表，並示警美就業成長放緩，美股4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2%，輝達挫逾4%。投顧表示，台股14日衝高後翻黑，終場摜破26800點關卡，但市場多頭格局不變，關注台積電法說會釋出的風向球。

投資人正在消化美國與中國貿易緊張局勢升溫，以及聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新談話，美股4大指數跌多漲少。

道瓊工業指數上漲202.88點或0.44%，標普500指數小幅下跌10.41點或0.16%；那斯達克指數滑落172.91點或0.76%；費城半導體指數下挫153.14點或2.28%。

主席鮑爾暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，對未來利率走向未提供進一步指引，同時示警美國就業成長大幅放緩。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.29%，收295.94美元；輝達股價挫逾4%。

台股14日盤中指數一度攀高至27507.16點，創歷史新高，隨後轉跌翻黑，終場跌130.27點，收在26793.15點，摜破26800點關卡，成交值新台幣6831.69億元，三大法人同步賣超，合計賣超245.72億元。

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受美國財經媒體CNBC專訪表示，川普仍有可能在11月1日或甚至更早對中國輸美商品加徵100%關稅，這取決於北京在稀土爭端中採取的下一步行動。

投顧分析指出，台股14日盤中衝高，之後震盪翻黑，獲利了結賣壓迅速出籠，但台股多頭格局仍在，後續觀察美股是否能再點火，台股就有望跟進補漲，台積電將於16日召開線上法人說明會，將是市場關注焦點。