AI 永動機 野村投信：第4季留意這些族群買點

「AI永動機」熱潮吸引市場關注野村臺灣創新科技50 ETF（00935），00935 ETF經理人林怡君表示，第4季為法人作帳旺季，11月至隔年2、3月常為股市表現佳的月份，有利台股延續多頭格局。看好2026至2027年台股前景，投資人可聚焦AI相關族群，包括晶圓代工、晶片測試、散熱、高速傳輸板材等，迎接明後年多頭行情。

台股表現亮眼，不少個股創新高，投資人擔心錯過行情（FOMO）而積極進場，資金在熱門AI題材間快速輪動。雖然市場利多已被充分反映，股市評價墊高後對利空的敏感度也升溫，短線震盪風險不容忽視。野村投信指出，台股第4季投資仍應聚焦創新科技，包括半導體先進製程、AI伺服器、散熱、電源供應、銅箔基板、玻纖布、記憶體與被動元件等趨勢不變，回檔即是布局良機。

野村投信投資策略部副總張繼文分析，觀察OpenAI高調與輝達競爭對手合作，背後蘊含深層戰略考量。美國總統川普曾強調「美國必須勝出AI戰爭」，顯示AI投資將持續推進。所謂的「AI永動機」指的是企業間互相投資與採購，形成資金與算力的封閉循環。例如，AMD提供MI450晶片給OpenAI，OpenAI則獲得以每股1美分認購AMD最多10%股份的權利，等同於AMD「送出」逾300億美元股票來促成晶片交易。輝達也注資OpenAI，甲骨文則投入400億美元採購輝達晶片，形成「ONO聯盟」（OpenAI、NVIDIA、Oracle）。台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等台廠伺服器供應鏈受惠於AI算力需求激增，業績看俏。