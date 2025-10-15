快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳出美中互課港口費，衝擊多頭信心，27,000點得而復失，高低點震盪高達743點，終場下跌130點收26,793點，成交量飆增至7,090億元史上第四高。

法人指出，大盤多頭格局仍未改變，但預期短線將高檔震盪，艾司摩爾（ASML）及台積電（2330）法說會內容，是近期觀察重點。

台股昨日雖然衝高殺低，上下震盪743點，但跌幅僅0.4%，在主要亞股中相對抗跌。相形之下，日經225指數昨日大跌2.5%，港股跌1.7%，陸股上證及韓股都跌0.6%。台股昨日成交金額為7,090億元，比前一日高出16.5%，為去年4月19日7,244億元以來最高，並且是史上第四高。

昨日盤面持續上演台積電「一個人的武林」，早盤大漲45元衝高至1,460元，改寫盤中新天價，無懼外資賣壓，終場仍漲10元收1,425元；惟鴻海、廣達、台達電等科技權值股跌幅都超過3%。

三大法人昨日合計賣超244.7億元。外資賣超減少到163.4億元，連二賣，且台指期未平倉淨空單大減5,617口至27,444口，看空程度減弱。另外，投信賣超18.7億元，連六賣；自營商賣超62.4億元，連二賣。

法人認為，短線觀察重點為台積電法說會，議題聚焦財報指引，以及2奈米製程及美國廠進度。由於台積電營收超標，法人預期獲利達標或超標的可能性也很高。台新投顧副總經理黃文清認為，只要台積持穩或釋利多，台股還是會震盪向上。

法人預期台股短線不免震盪，但長線仍不看淡。綜合第一金投顧董事長黃詣庭、黃文清看法，台股跌破5日線，短線信心偏弱，不宜積極操作，但台股多頭格局仍在，並沒有出現頭部現象。

