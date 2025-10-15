快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元，不僅是歷年最強9月，也是單月第三高，年增52.6％，是16年來最大增幅，連二紅。

財政部統計，9月稅收創單月新高的包括印花稅、營利事業房地合一稅，以及整體房地合一稅；同月新高則是關稅、證交稅、貨物稅；前九月累計創同期新高稅目則是綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅及營利事業房地合一稅。

前九月稅收累計實徵2兆8,710億元，占全年預算數75.5％，占累計分配預算數93％，是否代表今年稅收可能短徵？財政部統計處副處長劉訓蓉表示，目前尚難斷定。

劉訓蓉分析，目前稅收有利因素包括今年股利發放年增二成，有利綜所稅、營所稅，上市櫃公司上半年營收也是正成長，有利於營所稅，再加上台股8月以來交易動能轉強，有助提升證交稅。

但同時，車市與房市買氣不佳，拖累貨物稅跟房地相關稅收表現，另因應美國對等關稅，財政部祭出延分期繳納紓困，也將影響全年稅收，預估要待本月營所稅暫繳申報大致入帳後，全年稅收情勢才會愈趨明朗。

財政部統計，9月上市櫃日均成交值6,006億元，年增43.4％，證交稅實徵312億元，為2024年8月、14個月以來新高，也是歷年單月第三高，年增52.6％，連二月正成長，近16年來最大增幅；前九月實徵1,983億元，年減10.1％。

房地合一稅 財政部

延伸閱讀

明年預算轉呈赤字 財政陷崩潰險境

女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

電動車價格戰開打！美規Hyundai IONIQ 5平均降價台幣28萬元！

相關新聞

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

伺服器ODM台鏈 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出，儘管第3季GB系列伺服器放量速度低於預期，不過隨GB300...

就市論勢／AI成長、消費價值 均衡配置

近期台股連日大漲後，呈現漲多回吐。即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結賣壓不容小覷。昨（14）日加權指數終場跌130點，收在26,793點，並爆出巨量，顯示市場多空交戰激烈。

數位金融服務滿意度達86%

由金管會指導，集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，昨（14）日舉辦成果發表會，透過了解消費者...

亞洲創新籌資平台 啟動

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，將於21日舉辦「2025臺灣週亞洲創新籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。