亞洲創新籌資平台 啟動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，將於21日舉辦「2025臺灣週亞洲創新籌資平台」啟動典禮、產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽，以期提升台灣資本市場國際競爭力，形塑完整創新生態系。

活動將以「亞洲創新籌資平台」啟動典禮隆重揭幕，將透過放寬及精進創新板制度及債券市場相關規範，提升台灣資本市場國際競爭力，期盼台灣加速匯聚重點特色產業能量，形塑完整創新生態系，成為區域新創與資本市場重鎮，並打造股債雙主軸籌資市場。當日將邀請政府相關部門及證交所與櫃買中心高層出席啟動儀式，共同為「亞洲創新籌資平台」正式啟動揭開序幕。

「產業創新日論壇」聚焦關鍵政策與國際趨勢，邀請國發會產業發展處處長蕭振榮、IDC亞太區半導體研究負責人暨臺灣總經理江芳韻發表專題演講。續由產官學界代表對談交流，邀請創投公會副理事長林宇聲、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、工總秘書長呂正華、全國創新創業總會祕書長謝戎峰及台灣數位治理協會理事長陳春山，共同探討創新產業發展具體策略及資源。

壓軸登場的《亞洲創新盃》決賽透過競賽挖掘具潛力的海內外創新企業，打造亞洲最具影響力資本創新交流平台。此次競賽逾70組團隊參與徵件，其中更有九家來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等海外新創，涵蓋人工智慧、數位雲端、衛星通訊、智慧醫療及半導體等多元產業。

證交所表示，臺灣週展現我國推動亞洲資產管理中心的堅定決心，「亞洲創新籌資平台」將帶領台灣邁向「創新經濟．智慧國家」的願景，而「產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽」不僅促進政策與市場對話，更是台灣資本、人才與創新對接的重要平台。

平台 資本市場 臺灣期貨交易所

