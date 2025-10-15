快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

就市論勢／AI成長、消費價值 均衡配置

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

近期台股連日大漲後，呈現漲多回吐。即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結賣壓不容小覷。昨（14）日加權指數終場跌130點，收在26,793點，並爆出巨量，顯示市場多空交戰激烈。

回顧國際情勢，美中貿易爭端一度引發美股大幅修正，但隨後在雙方釋出緩和訊號後美股反彈。這股樂觀氛圍雖帶動台股昨日開高，可惜後繼無力，尾盤龐大賣壓出籠，也為大盤創下今年成交量新高。

放眼盤面，AI產業能見度依然冠絕群雄。受惠GB300等新品開始出貨，相關供應鏈9月營收普遍優於預期，訂單能見度一路延伸至明年。然評價偏高，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性。此外「護國神山」台積電（2330）法說會在即，其亮眼的9月營收已為第3季財報與未來展望帶來樂觀預期，預料將持續扮演穩定台股的關鍵力量。

受惠報價上揚，市場熱度極高的記憶體產業，近期獲利預估與目標價頻頻被調升，投資人介入時須嚴格控管風險。美中新徵海運港口費消息，雖一度刺激散裝航運運價飆升，但考量整體海運供需結構並未顯著吃緊，追高宜慎。

許多體質優良公司，包含消費、傳產、金融等產業，因短期缺乏爆發性題材，股價表現相對溫吞。然對價值型投資者而言，或許正是分批布局時機。

儘管AI長線趨勢不變，但台股指數已處歷史高位區，風險控管應置於首位。

投資建議

建議投資人採取「攻守兼備」均衡配置。核心攻擊部位：維持在AI及半導體等長線趨勢股，但須審慎評估其估值水平，避免過度追高。防禦價值部位：將部分資金策略性轉移，布局股價已修正、但具備景氣復甦潛力的優質龍頭股，特別是受惠降息預期、有望帶動需求的消費性類股。透過「AI成長」搭配「消費價值」的組合，在未來複雜多變市場格局中應對挑戰。

台股指數 AI

