快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

數位金融服務滿意度達86%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，昨日舉辦成果發表會。集保／提供
集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，昨日舉辦成果發表會。集保／提供

金管會指導，集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，昨（14）日舉辦成果發表會，透過了解消費者對金融機構的數位金融服務體驗與建議，營造友善金融科技生態圈。

調查顯示整體滿意度高達86%，藉由直觀消費者體驗需求，提供台灣各金融機構在技術發展及服務面向應強化的方向。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華表示，金管會將依據本次調查成果，滾動檢視金融科技政策與監理措施，兼顧創新發展與風險控管，鼓勵金融機構或周邊單位優化數位金融服務，以打造更便捷、安全、包容且永續的數位金融環境。

集保結算所董事長林丙輝表示，本研究調查為金管會金融科技發展路徑圖2.0的施政重點，近年全球金融體系加速數位轉型，數位金融服務成為推動創新與市場競爭的核心力量，透過本次數位金融客戶體驗滿意度研究調查，可更了解台灣數位金融服務發展面貌。

本次調查成果發現，「提升交易安全」、「開發多元日常生活應用場景」、「整合更互通開放的平台」、「簡化友善介面，協助弱勢族群入門」、「優化法規環境，完善爭議處理機制」、「加快數位金融創新」等面向是受訪者最關心的議題。

調查發現，數位服務帶來的便利性，過半民眾都有使用經驗。在金融機構不斷精進下，各項目服務都有九成以上的滿意度，整體滿意度也高達86%，相當貼近實際感受。對交易安全的重視以及對弱勢族群的協助，則是金融機構可以繼續努力的方向。

數位金融 金管會 金融科技

延伸閱讀

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

玉山銀打造無斷點金融體驗

獨／壽險避險十年砸兩兆仍解不了匯損？ 四大解方來了

獨／金管會明發布ICS過渡措施！高利保單若不到6% 就無50點的貼水

相關新聞

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

美中貿易關係波瀾不斷，台股昨（14）日開高爆大量殺低，開盤衝上歷史新高27,507點後，隨隔日沖獲利了結賣壓出籠，加上傳...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

伺服器ODM台鏈 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出，儘管第3季GB系列伺服器放量速度低於預期，不過隨GB300...

就市論勢／AI成長、消費價值 均衡配置

近期台股連日大漲後，呈現漲多回吐。即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結賣壓不容小覷。昨（14）日加權指數終場跌130點，收在26,793點，並爆出巨量，顯示市場多空交戰激烈。

數位金融服務滿意度達86%

由金管會指導，集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，昨（14）日舉辦成果發表會，透過了解消費者...

亞洲創新籌資平台 啟動

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，將於21日舉辦「2025臺灣週亞洲創新籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。