伺服器ODM台鏈 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出，儘管第3季GB系列伺服器放量速度低於預期，不過隨GB300已順利大量出貨，預估第4季出貨量將激增至1.2萬-1.3萬櫃，季增幅超過六成。

對於台系伺服器ODM廠，小摩偏好順序為鴻海（2317）、廣達、緯穎、緯創。其中除緯創為「中立」外，其餘均給予「優於大盤」評級；零組件廠中，最看好台達電受惠AI伺服器對電源及散熱需求不斷擴大，給予「優於大盤」評等。

小摩科技產業分析師洪一軒指出，就下游終端產品出貨狀況觀察，在AI伺服器方面，儘管第3季GB200、GB300因產品轉換影響，放量速度低於預期，不過隨GB300已順利大量出貨，預估全年GB系列機櫃出貨量將在2.5萬-3萬櫃。

在PC領域，第3季NB ODM總出貨量季增3%，與預期相符；PC出貨季增11%、年增9%，顯示品牌廠出貨更強勁。