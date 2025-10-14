「0050」好苦…外資兩天大砍逾15.5萬張 賣超台股降至163億元

美中貿易摩擦由科技業延燒至航運業，市場疑慮再起，加上台指期結算在即，台股14日慘遭空頭逆轉勝，大盤創高卻收黑。盤初攀上27,507.16點歷史高峰，午後盤勢急轉直下，終場收低130.27點、報26,793.15點，5日線與兩萬七千關皆得而復失，成交值更暴衝至6,831.69億元。三大法人續賣超245.72億元，其中外資連兩日賣超，但賣超金額縮減至163.49億元。

統計外資買賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）最多、單日再調節56,495張，連兩天已重砍155,306張；其次為神達（3706）、賣超30,076張；而分居今日多空之首的台積電（2330）與台達電（2308），則分別遭外資賣超1,162張及4,107張。

分析師表示，台積電股價創盤中新高，但外資連5日賣超，推測與接近獲利滿足點有關，且因靠近獲利目標價所引爆的獲利了結賣壓也會更多，預期在法說會前以震盪居多。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.49億元，投信賣超19.75億元；自營商賣超（合計）62.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.47億元、自營商（避險）賣超34.01億元。