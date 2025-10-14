大航海時代來了？多重利多消息 航運類股14日領漲各族群

美、中自14日起互徵港口費，加上外界看見以哈戰爭終結曙光，重建題材與美中貿易張力雙雙加持，使航運類股受惠。族群14日表現亮麗，漲勢領先各類股，類股指數收盤大漲3.92%，陽明海運（2609）、萬海（2615）等六檔均攻至漲停。

貨櫃三雄中，陽明、萬海漲停，長榮（2603）也大漲逾5%。散裝航運業者新興（2605）、陽明、中航（2612）、中櫃（2613）、萬海、四維航（5608）均漲停。此外，裕民（2606）、志信（2611）、慧洋-KY（2637）漲幅也超過5%。

川普上周宣布，以哈雙方同意停火，並釋放人質；13日更與20多國領袖共同簽署加薩宣言，並宣告「加薩戰爭結束了」，外界認為戰爭有終結曙光，並期待重建商機；法人推估，重建成本可望上看300億美元；此外，也有市場聲音指出，停火有望使紅海航線恢復通行，將大幅降低繞行非洲所需成本。波羅的海海岬型指數（BCI）13日大漲21%，波羅的海綜合指數 (BDI) 大漲10.7%。第4季也是散裝航運旺季，市場預期，相關業者有望迎來成長契機。

美國對海事、物流及造船業進行301調查後，自14日起開始徵收費用，中國也在10日宣布，自14日起向美國船隻收取「特別港務費」，市場預期運價將大受影響。分析師表示，根據北京當局最新計畫，近16%裝載精煉產品的油輪，以及13%運輸原油的油輪，可能被收取高額費用，恐嚴重擾亂運輸市場。

不過，航運業9月、前九月營收表現普遍乏力，在各族群中為衰退前二大；貨櫃三雄長榮海運、陽明海運、萬海9月合併營收均呈下滑。