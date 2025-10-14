聽新聞
0:00 / 0:00
台股持續刷新高 證交稅單月年增逾52.6％、連二紅
財政部14日公布最新全國賦稅收入統計，9月實徵淨額4,152億元，年減1.9％，累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，減少2.5％。以去年同月相比，以營所稅減少143億元、土增稅減少30億元較多，但因台股持續刷新歷史新高，證交稅增加107億元、年增逾52.6％，連續2個月出現正成長。
證交稅9月及累計1至9月上市上櫃股票平均每日成交值為6,006億元、4,451億元，分別較去年同期增43.4％、減9.9％。這也帶動9月證交稅實徵淨額312億元，年增52.6％、連二月正成長；累計1至9月實徵淨額1,983億元，年減10.1％。
營所稅9月實徵淨額1,753億元，年減7.5％，主因部分暫繳稅款尚未入帳所致，累計1至9月實徵淨額8,175億元，年減5％，雖結算申報自繳稅款增加，但與延分期繳納措施及前項原因互抵後呈現下滑；綜所稅9月實徵淨額456億元，年增3.2％，累計1至9月實徵淨額7,489億元，年增5.3％，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。
營業稅9月實徵淨額1,117億元，年減1.6％；累計1至9月實徵淨額5,027億元，年減2.1％。財政部解釋，因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，資通及視聽產品、電子零組件、電機產品等進口稅額增加，抵銷部分減幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言