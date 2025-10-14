快訊

台股持續刷新高 證交稅單月年增逾52.6％、連二紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
證交稅9月及累計1至9月上市上櫃股票平均每日成交值為6,006億元、4,451億元，分別較去年同期增43.4％、減9.9％。圖／聯合報系資料照片

財政部14日公布最新全國賦稅收入統計，9月實徵淨額4,152億元，年減1.9％，累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，減少2.5％。以去年同月相比，以營所稅減少143億元、土增稅減少30億元較多，但因台股持續刷新歷史新高，證交稅增加107億元、年增逾52.6％，連續2個月出現正成長。

證交稅9月及累計1至9月上市上櫃股票平均每日成交值為6,006億元、4,451億元，分別較去年同期增43.4％、減9.9％。這也帶動9月證交稅實徵淨額312億元，年增52.6％、連二月正成長；累計1至9月實徵淨額1,983億元，年減10.1％。

營所稅9月實徵淨額1,753億元，年減7.5％，主因部分暫繳稅款尚未入帳所致，累計1至9月實徵淨額8,175億元，年減5％，雖結算申報自繳稅款增加，但與延分期繳納措施及前項原因互抵後呈現下滑；綜所稅9月實徵淨額456億元，年增3.2％，累計1至9月實徵淨額7,489億元，年增5.3％，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

營業稅9月實徵淨額1,117億元，年減1.6％；累計1至9月實徵淨額5,027億元，年減2.1％。財政部解釋，因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，資通及視聽產品、電子零組件、電機產品等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

證交稅 稅款 營所稅 財政部 台股 營業稅 電子零組件

