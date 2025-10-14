加薩重建商機「很多錢」！法人估至少300億美元 點名這些產業將受惠

台股14日雖虎頭蛇尾，不過航運類股卻逆勢強揚，包括長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等紛紛勁揚大漲甚至強鎖漲停，表現相當突出，法人認為，航運股的走強，應與美國總統川普倡議加薩重建商機有關。

針對加薩重建，川普說，將會有很多資金湧入加薩，協助加薩重建，並指出很多富有、強大的國家從上周開始陸續與他接觸，表達他們願意投入必要的資金來幫忙重建加薩，「這會是很多錢」。

雖然川普並未明確指出重建加薩的「很多錢」到底有多少，不過法人圈已進行推估，預期將不少於300-400億美元，而且龐大的建設商機，將嘉惠航運（貨櫃、散裝）、鋼鐵、水泥等產業。

隨市場對加薩重建商機題材的想像空間，利多已率先激勵BCI與BDI指數飆漲，帶動貨櫃航運股與散裝航運股紛紛勁揚；而鋼鐵業中，則以大成鋼（2027）因有土耳其廠的地利之便最受矚目，股價也逆勢收漲。