加薩重建商機「很多錢」！法人估至少300億美元 點名這些產業將受惠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
針對加薩重建，川普說，將會有很多資金湧入加薩，協助加薩重建，並指出很多富有、強大的國家從上周開始陸續與他接觸，表達他們願意投入必要的資金來幫忙重建加薩。圖／路透
台股14日雖虎頭蛇尾，不過航運類股卻逆勢強揚，包括長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等紛紛勁揚大漲甚至強鎖漲停，表現相當突出，法人認為，航運股的走強，應與美國總統川普倡議加薩重建商機有關。

針對加薩重建，川普說，將會有很多資金湧入加薩，協助加薩重建，並指出很多富有、強大的國家從上周開始陸續與他接觸，表達他們願意投入必要的資金來幫忙重建加薩，「這會是很多錢」。

雖然川普並未明確指出重建加薩的「很多錢」到底有多少，不過法人圈已進行推估，預期將不少於300-400億美元，而且龐大的建設商機，將嘉惠航運（貨櫃、散裝）、鋼鐵、水泥等產業。

隨市場對加薩重建商機題材的想像空間，利多已率先激勵BCI與BDI指數飆漲，帶動貨櫃航運股與散裝航運股紛紛勁揚；而鋼鐵業中，則以大成鋼（2027）因有土耳其廠的地利之便最受矚目，股價也逆勢收漲。

航運股 川普 陽明海運 台股 長榮

川普埃及峰會簽「加薩和平協議」：將有很多錢湧入加薩重建

當面談戰斧飛彈？澤倫斯基周五會川普

加薩停火宣言4國領導人簽名背書 文件副本未公開

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

三大法人續賣245億元！台股噴6831億元巨量創高翻黑 航海王破浪而上

台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價，並獲台達電（2308）、鴻海...

加薩重建商機「很多錢」！法人估至少300億美元 點名這些產業將受惠

台股14日雖虎頭蛇尾，不過航運類股卻逆勢強揚，包括長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等紛紛勁揚大漲...

「0050」好苦…外資兩天大砍逾15.5萬張 賣超台股降至163億元

美中貿易摩擦由科技業延燒至航運業，市場疑慮再起，加上台指期結算在即，台股14日慘遭空頭逆轉勝，大盤創高卻收黑。盤初攀上2...

大航海時代來了？多重利多消息 航運類股14日領漲各族群

美、中自14日起互徵港口費，加上外界看見以哈戰爭終結曙光，重建題材與美中貿易張力雙雙加持，使航運類股受惠。族群14日表現...

台股持續刷新高 證交稅單月年增逾52.6％、連二紅

財政部14日公布最新全國賦稅收入統計，9月實徵淨額4,152億元，年減1.9％，累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，...

利空出盡？航運業9月、前九月營收全衰退 受惠美中摩擦谷底翻揚

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計964家及89家，共計1,053家皆已於10月13日前，完成...

