利空出盡？航運業9月、前九月營收全衰退 受惠美中摩擦谷底翻揚

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計964家及89家，共計1,053家皆已於10月13日前，完成9月營收申報作業。

依據上市公司公告9月營收顯示，9月份全體上市公司營收總計4兆4,127億元，較去年同期成長5,879億元、年增15.37％，營收成長公司共576家、衰退公司共477家。另累計今年前九月全體上市公司營收總計34兆1,395億元，較去年同期成長3兆8,319億元、年增12.64％，營收成長公司共545家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司9月份營收成長較大的產業，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加影響，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，致本月較去年同月成長；9月份營收衰退較大的產業，橡膠工業因個別公司去年同期子公司認列高額建案銷售收入而本期無此情事，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，造紙業受全球經濟放緩市場需求下滑，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計今年前九月營收成長較大的產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠AI晶片需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，橡膠工業因個別公司去年子公司認列高額建案銷售收入而本期無此情事及受大陸輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

儘管航運業不論9月、今年前九月營收均呈現為衰退前二大族群，但國際消息面上，美中貿易戰急速升溫，兩大國14日宣布互徵港口費開戰，讓航運股成盤勢亮點，包括散裝的新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）與中櫃（2613）等多檔均漲停；貨櫃三雄陽明海運（2609）、萬海（2615）同樣亮紅燈，長榮（2603）也有逾5％漲幅。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs